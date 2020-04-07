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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3732373337343735

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Сколько реально построили любой может проехать - посчитать.

Вопрос стоит иначе. Омельченко отдаёт сенной рынок под снос(культурное наследие, историческое место), при черновецком согласовывают проект, Кличко бьётся с этажностью.

Кто виноват - Кличко!
А ещё при нём мост устал. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!

ПС
Правда чуть чуть не достроил :mrgreen:

ППс
Проезжал ЖК Сан франциско. Грусть печаль - 8 полос и экстакада
І сам будинок просто капец як жахливо виглядає.

Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.

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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).

Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:16

  hume написав:ППс
Проезжал ЖК Сан франциско. Грусть печаль - 8 полос и экстакада

Вид на Golden Bridge который мы заслужили.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:20

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).

Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?

Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:22

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт).

Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?

Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.

Т.е. аргументы сугубо эмоциально-иррациональные?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:25

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Что мешало выйти в кэш (хотя бы на пару лет), подключив свои аналитические способности и спрогнозировав последствия правления преЗЕдента? При ПАПе ж как-то религия позволяла в съёмном жить?

Я живу в съемном с 25 лет. Немного надоело, совсем чуть-чуть. Я бы и Ричмонд не продал, если бы не пара обстоятельств. Выходить в кэш можно из инвест недвиги, а не из той, в которой жить собрался.

Т.е. аргументы сугубо эмоциально-иррациональные?

Аргументы сугубо связанные с ограниченностью времени пребывания в физическом теле на этой Земле.
P.S. Вам отдельное спасибо за преЗЕдента. Хорошо топили против шоколадного барыги.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:27

  Первый написав:Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.

Ліміті приготуватися

Резким критиком мера начал выступать евролаб. Подозреваю начал готовится

У павлина шансов 0. А вот евролаб сверкает интеллектом у медведчука на каналах, пенсам такое нравится. Ну и стандартно критикует за школы, сады, больницы. Выше, кстати, Сомик то же самое писал..
hume
 
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