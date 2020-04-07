|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:36
Первый написав:
Причина теперішньої ситуації ось в цьому
Richi написав:.......Если надо будет платить налоги, как в Европе, так уже проще платить там и получать всё что за эти деньги предоставляется (инфраструктура, дороги, медицина и пр). Если сделают автоматическое фиксирование нарушений ПДД, так нах оно мне надо. Многие живут в этой стране и мирятся с бардаком, т.к. понимают, что им сходит с рук несоблюдение некоторых законов - там кондиционер прибили, там скорость превысили, там в садик ребёнка устроили ....
Люди вважають зо це правильно... так і будемо жити. 6 лайків до цього посту. Молодці!
Вильнолюдына во всей своей вильнокрасе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34242
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 858 раз.
- Подякували: 3990 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:36
hume написав: Первый написав:
Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.
Ліміті приготуватися
Резким критиком мера начал выступать евролаб. Подозреваю начал готовится
У павлина шансов 0. А вот евролаб сверкает интеллектом у медведчука на каналах, пенсам такое нравится. Ну и стандартно критикует за школы, сады, больницы. Выше, кстати, Сомик то же самое писал..
Що навіяли, те і написав:-)
Шукав статистику скільки дітей в Києві не ходить в школу через відсутність шкіл.... не знайшов. Але з огляду на те що чутно з кожної праски то мабудь ціле покоління не ходить в школу.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15264
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:37
hume написав:
.. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!
..
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3413
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:39
airmax78 написав:
Вы прекрасно понимали чем это закончится. Но, как и Ричи, решили, что раз уж живете в зоопарке, то почему-бы не поставить у руля обезьяну. "Хуже не будет"(с).
Вообще-то, я что-то такое писал до 2018 года, потом поменял работу, времени было мало, потом - в Прагу, почти сюда не заходил, так что предвыборный фон не создавал, не тяните за уши
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 981 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:43
sequence написав: hume написав:
.. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!
..
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
О, вата підтянулася
Проспект БАНДЕРИ гарно зараз роблять
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15264
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:45
Serg-ik написав: J_P написав:
Вернемся к ценам апреля 2019 не через 10 лет. Раньше. Если считать в $ - максимум через два года.
В смысле? доллар вернулся с 23 на 27 за пару месяцев, а долларовая цена будет снижаться , возвращаться на прежний уровень, 2 года?
Ок, детализирую ))
Считаю цены апреля 2019 - "справедливыми". А цены эпохи "доллара по 23" - нет. Аналогичную ситуацию наблюдал в начале 2008 года, когда из-за "укрепляжа" гривны (с 5 с хвостом до 4,5-4,6) цены в $-х выросли больше чем на 10% (аналогично эффекту отката воды от береговой линии непосредственно перед цунами).
Сейчас цены в $ будут плавно снижаться. Но вернутся к уровню апреля 2019 не позднее чем через 2 года, а не через 10 лет как предположил Vlad
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:52
sequence написав: hume написав:
.. Кто постороил новый мост - Кличко.
Кто виноват - Кличко!
..
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Виталик осилил ремонт велотрека. Запустил бесплатные велосекции. Мой ребенок ходит в такую. Реакция ребенка- восторг. Секция обеспечена новыми велами, одеждой. Соревнования по Украине- переезды, проживание - бесплатно.
-
chizh
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 08.10.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:52
Первый
,
Як оцінюєте, через скільки років відросте нога? Можливо не треба купляти кросівки?
Может вообще не отрасти, и даже вторую оттяпают. Потому и надо подождать, что будет дальше: начнут культю мазать "Спасателем", или оголять здоровую и раскладывать ножовки/инструменты. И не потому,что изверги такие. А потому что в операционную пустили жонглера цирка.
Как говорил заплеванный тут zahar : " наступает время покупателей!"
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2578
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:16
Hotab написав:Первый
,
Як оцінюєте, через скільки років відросте нога? Можливо не треба купляти кросівки?
Может вообще не отрасти, и даже вторую оттяпают. Потому и надо подождать, что будет дальше: начнут культю мазать "Спасателем", или оголять здоровую и раскладывать ножовки/инструменты. И не потому,что изверги такие. А потому что в операционную пустили жонглера цирка.
Как говорил заплеванный тут zahar : " наступает время покупателей!"
Цей час і не закінчувався:-)
Головне щоб у покупців були гроші.
Проте, За моїми спостереженнями, у покупців з’являються гроші якраз тоді коли ринок продавця:-(
Так і живемо
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15264
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:31
sequence написав:
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.
А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.
Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят.
Уже страшно
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6395
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|