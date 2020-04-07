|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:37
hume написав: sequence написав:
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.
А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.
Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят.
Уже страшно
Народ свою мудрость обнажит, я бы даже сказал заголит - не сомневайтесь. И, конечно, в закрытии киевских рынков тоже будет виноват Клычко.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34242
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 858 раз.
- Подякували: 3990 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:49
hume написав: sequence написав:
давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.
А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.
Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят.
Уже страшно
При Попове выданные Черновецким земли забирали обратно, да и Кличко это никто не мешал сделать.
Парки это, конечно, суперстроительное достижение вместе с снесенными МАФами в угоду крупных сетевиков которые в эпоху короновируса вообще расцвели.
А ещё?
Скандалы с Шулявским переходом с отмывкой бабла у незнакомого ему Микитася?
Или фантастически превышенная смета на строительстве больницы Амосова и пр. бюджетных объектов?
Да по боксеру тюрьма плачет, особенно если сравнить с тем что сделано за это время в Москве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3326
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|