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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3734373537363737

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:37

  hume написав:
  sequence написав: давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать

Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.

А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.

Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).

Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят.
Уже страшно

Народ свою мудрость обнажит, я бы даже сказал заголит - не сомневайтесь. И, конечно, в закрытии киевских рынков тоже будет виноват Клычко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:49

  hume написав:
  sequence написав: давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно.
Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки.
а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д.
Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать

Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.

А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.

Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).

Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят.
Уже страшно

При Попове выданные Черновецким земли забирали обратно, да и Кличко это никто не мешал сделать.
Парки это, конечно, суперстроительное достижение вместе с снесенными МАФами в угоду крупных сетевиков которые в эпоху короновируса вообще расцвели.
А ещё?
Скандалы с Шулявским переходом с отмывкой бабла у незнакомого ему Микитася?
Или фантастически превышенная смета на строительстве больницы Амосова и пр. бюджетных объектов?
Да по боксеру тюрьма плачет, особенно если сравнить с тем что сделано за это время в Москве
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shapo
 
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  #<1 ... 3734373537363737
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