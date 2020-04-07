Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно. Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки. а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д. Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.
А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.
Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят. Уже страшно
Народ свою мудрость обнажит, я бы даже сказал заголит - не сомневайтесь. И, конечно, в закрытии киевских рынков тоже будет виноват Клычко.
sequence написав: давайте договоримся - кроме ненужного и дорогущего туристического мостика ничего Веталек ниасилил. Все остальное - ремонты, что затянулись на годы, и конца-края не видно. Кто-то писал про наведения порядка в парках, забывая про то, сколько повырубали под бетонные свечки. а реальные досягнэння - бублик. Ни одной проблемы города не решил, инфраструктура не развивается, станций метро ни одной в строй не ввел (это антирекорд), связки с пригородами нет, на остров Троэщына скоро паромы придется пускать из-за перегруженности старых магистралей и т.д. Забув головнэ досягнэння - улицы и метро попереименовывал. Тут постарался так, что еще долго придется обратно возвращать
Я понял, что вы из команды вечных критиков. Вы скажите лучше было при черновецком, или при омеле. Которые, прошу заметить, и выдавали землю под все современные стройки.
А то получится как с трц оазис на м Г Днепра. Кто виноват - Кличко? А кто разрешил - Черновецкий. Но Кличко виноват.
Я жил на об набережной. В парке наталка кроме шашлычников и поножовщины никуя не было. Теперь же все киевляне и гости столицы приезжают гулять в этот парк, и не только, большинство парков вылизаны и переделаны из просто зелёных зон со строй мусором в то, что можно назвать парками. Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
Я же и говорю, что на президентские уже сходили люди, теперь вот на городские сходят. Уже страшно
При Попове выданные Черновецким земли забирали обратно, да и Кличко это никто не мешал сделать. Парки это, конечно, суперстроительное достижение вместе с снесенными МАФами в угоду крупных сетевиков которые в эпоху короновируса вообще расцвели. А ещё? Скандалы с Шулявским переходом с отмывкой бабла у незнакомого ему Микитася? Или фантастически превышенная смета на строительстве больницы Амосова и пр. бюджетных объектов? Да по боксеру тюрьма плачет, особенно если сравнить с тем что сделано за это время в Москве
Коллеги, в семье есть мысли улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в столичном новострое. Т.е., не для перепродажи, а для себя.
Нужна моя помощь, а я сам в бетонной теме не силен. Можете посоветовать – с чего начинать? Каких застройщиков можно рассматривать, каких – не нужно, на что обращать внимание при выборе застройщика и объекта, по какой схеме покупать, и т.д. Интересует еще вариант рассрочки на первичке.
Т.к. только на начальном этапе изучения вопроса, то интересует абсолютно всё… Рассматривать планируется как первичку, так и новострой на вторичке уже с ремонтом.
Полистал немного ветку – вижу, люди в теме Есть и потенциальные кандидаты на покупку, и те, кто уже осчастливился , т.е. – есть люди, которые найдут, что посоветовать! Спасибо
Если для себя (да еще, наверное, и на последние деньги), не старайтесь заработать на котлованах. Надежных застройщиков сейчас нет, котлованы подорожали и прибыль от занятия этими спекуляциями не оправдывают риски. Ищите летом что-то готовое. Как раз будет провал цен. Что будет осенью никто не знает. Если удастся удержать курс до 30, то выйдет отложенный спрос и будет отскок относительно летних цен. Если курс уйдет выше, то падение может и продолжиться. Если вам для себя и деньги лежать в матрасе, не стоит слишком фанатично ловить дно - можно и не успеть. Покупать на стабильном или падающем рынке намного приятней, чем на растущем бегать, пытаясь опередить конкурентов-покупателей.
J_P написав:Ок, детализирую )) Считаю цены апреля 2019 - "справедливыми". А цены эпохи "доллара по 23" - нет. Аналогичную ситуацию наблюдал в начале 2008 года, когда из-за "укрепляжа" гривны (с 5 с хвостом до 4,5-4,6) цены в $-х выросли больше чем на 10% (аналогично эффекту отката воды от береговой линии непосредственно перед цунами). Сейчас цены в $ будут плавно снижаться. Но вернутся к уровню апреля 2019 не позднее чем через 2 года, а не через 10 лет как предположил Vlad
Я немного не так сформулировал. Цены конце 20-ого будут меньше, чем в начале (хотя не факт, есть небольшая вероятность и другого сценария). В 30-ом году цены будут гарантированно выше, чем в 20-ом. Когда рынок вернется к ценам локального пика при доллре по 23? Не знаю. Где-то с 21 по 30.
Положить крупного застройщика в угоду бизнесинтересам своих, как оказывается, не очень чистоплотных финановых партнеров этого впролне достаточно. Про парки могу сказать, что каждый мер, который думает о своем имидже прежде всего, занимается парками. Посмотрите на Харьков. Кернес, под контролем которого каждый местный бизнес, не строит школы, не занимается ремонтом и реновацией домов. Он фанатично делает то, что на виду у всех, чтобы успеть раздерибанить остатки бюджета. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 3/7244778/
– Харьковский горсовет – ремонт собственного здания на 2 млн грн (17 марта);
– КО "Харьковский зоопарк" – постройка кафе на 90 мест с детской площадкой в зоне "Африканское сафари" на 29 млн грн (18 марта);
– КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького" – реконструкция системы полива и благоустройства парка на более 16,5 млн грн и реконструкция пешеходно-транспортной сети и благоустройство территории на 15 млн грн (19 марта).
Таким образом, в сумме получается приблизительно 62,5 млн грн – то есть на 2 млн грн больше, чем общая сумма, которую выделили из резервного фонда на покупку медицинского оборудования и средств защиты.
hume написав:Критикуя - ПРЕДЛАГАЙ. У вас возможно что то и делали по два раза, но такого, именно по паркам, не встречал. На оболони мало того, что Наталку из шашлычного угара вытащили, так за блокбастером начали тянуть новую зону отдыха, до этого там была свалка строймусора. Берег Иорданского уже даже частично привели в порядок. Говорить можно много о том, что сделал, а чего не сделал. Упрекают его по делу, что с постройкой школ и садиков не густо (совсем), но для Киева он сделал больше чем все бывшие меры вместе взятые. Кстати от земельного дерибана омели и черновецкого до сих пор шлейф стоит
ПС По яросл граду. Опять Кличко виноват, что Сенной рынок снесли (при омельченко) Ох уж этот Кличко
Предлагаю реконструировать парки за 1 сезон и не переделывать работу через 2-3 года. Я не инспектор по всем паркам, однако... Как пример приводил не раз Сырецкий парк. Уже три лета ремонтировали и , судя по всему, не закончили, в этом году не исключаю работы. Куренёвский парк прошлым летом кажется делали, сняли брусчатку каменную, новую, уложили на её месте плитку. Наталку сколько лет делают? Не бываю там. Везде тулят систему полива. Думаете включают? Работает? Прогулочную зону За Михайловским собором сколько раз делали за последние годы? Фуникулёры сколько раз ремонтировали? И вспомните на фоне этого количество провалов в центре города на проезжей части. Прикиньте, сколько раз после мэрства Кличка ее будет провалов. Говоря, что Кличко для Киева сделал больше всех, посмотрите на бюджеты Киева 2000-2004 г. и нынешние. Заодно посмотрите цены по которым всё делается, качество работ. Присмотритесь к работягам, которые всё делает. По виду часть из них- с вокзала, за нал работают. Насчёт этажности Ярославова града.
Судя по проекту, среди исторической застройки небольшой этажности вырастет огромный комплекс из 14-ти секций от 6 до 22 этажей. На сайте ЖК его месторасположение подается, как одно из главных преимуществ. Но для нынешних жителей района это настоящая головная боль. Местные жители и активисты уверены, что дома, которые прилегают вплотную к высоткам, будут лишены нормальной инсоляции, и без того перегруженные транспортные артерии будут блокированы увеличившимся транспортным потоком, а облик исторической части столицы подвергнется кардинальным изменениям в худшую сторону. Сам факт высотного строительства в исторической части Киева, где максимально допустимая высотность – 9 этажей, вызывает массу вопросов и умножает в разы шансы Киева с позором выбыть из списка мировых столиц с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рыба-сом написав: Т.е. если я тут писал, что было не так (в т.ч. от людей, которые были "в команде реформ"), то это типа подрывная деятельность и харам? Сколько Вы лет при СССР успели прожить, интересно? Кстати, может в РФ лучше, там такой тип мышления очень приветствуется: "критика партии и правительства = предательство Родины")?
Вы прекрасно понимали чем это закончится. Но, как и Ричи, решили, что раз уж живете в зоопарке, то почему-бы не поставить у руля обезьяну. "Хуже не будет"(с).
Вы пожалуйста не передёргивайте и за меня не делайте выводы. Есть такое понятие, как решение от обратного. Если Вы не знаете какое решение правильное, то стоит отказаться от решений, которые Вы знаете, что они точно неправильные. Можно взять 1000 домов для выбора квартиры и вычёркивать: окна в окна, более 12 этажей с 1 лифтом, дальше 500 м. от метро и т.д. В итоге останется 10 домов для выбора. Это пример, чтобы в тему ветки, но я думаю, Вы поняли. P.S. airmax78, я могу быть не только вежливым.
chizh написав:.. Виталик осилил ремонт велотрека. Запустил бесплатные велосекции. Мой ребенок ходит в такую. Реакция ребенка- восторг. Секция обеспечена новыми велами, одеждой. Соревнования по Украине- переезды, проживание - бесплатно.
Ок, но вопрос с передвижением по городу на велосипедах больше напоминает анекдот про инопланетян, что прилетят и сделают. Когда перерыли борщаговский путепровод у меня была мысля купить электросамокат, дабы в теплый сезон ездить "без пробок". До работы добираться пешком 6км, недавно прошел маршрут пешком, понял, что тут и ноги поломать можно, плюнул, и решил взять машину-гибрид, дабы в пробках дешевле стоять