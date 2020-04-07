Додано: Сер 29 кві, 2020 16:05

airmax78 написав: Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь. Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.

Правильно РыбаСом говорит,если такая опа ожидается с Зе,то надо запрыгнуть на зелёный забор и смиренно там сидеть,ждать полной опы и покупать надо было по аналогии как события развивались в прошлый девал,надо покупать в условном 2015-м по сравнению с 2013-м,за половину прайса по сравнению с высокой ценой,а не докидывать тучу у.е и запускать тут ракету,а потом ныть,что все идиоты.Но вы придумываете какие-то петросянки,мол я тут с Натахой ракету не запускал,30-40 кило денег за новый объект не докидывал,хотя продали Рич по 1.6,а купили почти такой же метраж по 2000 у.е. за метр.Плюс налоги,и при продаже и при покупке не было 3-х лет владения,значит и тут соврали,цена была ещё выше???Это МБА такое,срезать острые углы и пытаться кучку овна и предательство своих же сообщений представить как меньшее зло или даже как кАнфэтку?Короче вас ничего не исправит,эмоции бомбанули и вы делаете какие-то идиотские поступки,а потом тысячами постов пытаетесь себя отбелить и всё приукрасить, или найти виновных в собственных петросянных решениях.Единственное что хочется узнать,так что же это за ЖК без вильнолюдей,когда же мы узнаем имя последнего причала,самого преданного последователя теории слепого любителя МОПов,всё хоть по фен шую сделали? Хоть и за 200 кило получили цукерочку?)Да и что это за волшебный дом,то недостроен,то 3 года как сдан,это что уко?То офисы одни,а жильцов нет? Как же его имя,ближнего к центру?