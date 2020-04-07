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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:05
airmax78 написав:
Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.
Правильно РыбаСом говорит,если такая опа ожидается с Зе,то надо запрыгнуть на зелёный забор и смиренно там сидеть,ждать полной опы и покупать надо было по аналогии как события развивались в прошлый девал,надо покупать в условном 2015-м по сравнению с 2013-м,за половину прайса по сравнению с высокой ценой,а не докидывать тучу у.е и запускать тут ракету,а потом ныть,что все идиоты.
Но вы придумываете какие-то петросянки,мол я тут с Натахой ракету не запускал,30-40 кило денег за новый объект не докидывал,хотя продали Рич по 1.6,а купили почти такой же метраж по 2000 у.е. за метр.Плюс налоги,и при продаже и при покупке не было 3-х лет владения,значит и тут соврали,цена была ещё выше???
Это МБА такое,срезать острые углы и пытаться кучку овна и предательство своих же сообщений представить как меньшее зло или даже как кАнфэтку?
Короче вас ничего не исправит,эмоции бомбанули и вы делаете какие-то идиотские поступки,а потом тысячами постов пытаетесь себя отбелить и всё приукрасить, или найти виновных в собственных петросянных решениях.
Единственное что хочется узнать,так что же это за ЖК без вильнолюдей,когда же мы узнаем имя последнего причала,самого преданного последователя теории слепого любителя МОПов,всё хоть по фен шую сделали? Хоть и за 200 кило получили цукерочку?)
Да и что это за волшебный дом,то недостроен,то 3 года как сдан,это что уко?
То офисы одни,а жильцов нет? Как же его имя,ближнего к центру?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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4
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:12
Первый написав: hume написав: Первый написав:
Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.
Ліміті приготуватися
Резким критиком мера начал выступать евролаб. Подозреваю начал готовится
У павлина шансов 0. А вот евролаб сверкает интеллектом у медведчука на каналах, пенсам такое нравится. Ну и стандартно критикует за школы, сады, больницы. Выше, кстати, Сомик то же самое писал..
Що навіяли, те і написав:-)
Шукав статистику скільки дітей в Києві не ходить в школу через відсутність шкіл.... не знайшов. Але з огляду на те що чутно з кожної праски то мабудь ціле покоління не ходить в школу.
Вишневе (що під Києвом) теж нема проблем з ходінням в школу, наприклад в 1-шу. Але діти вчаться в три зміни і їх на перерву не випускають з кабінетів, щоб не подавили один одного. Директор свій кабінет віддав під клас, сам переїхав чи у вчительську, чи коридору частину відгородили. А, ще бібліотеку під клас переробили. А так - да, теж усі вчаться.
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leonidseleznev2016
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:14
hume написав:
..
Я понял, что вы из команды вечных критиков. ..Дороги меняют, тротуары делают, освещение поменяли, с будками кое как борется, камер 100500 млн поставили, мост на троещину тянут уже лет 20ть, и вот последние три года я регулярно вижу как он строится, и он реально строится, хотелось бы быстрее, но сомневаюсь. Да, с метро проблема, но тут нужно подходить явно не со стороны виноградаря (нах вообще туда его тянут - непонятно).
..
Все, что вы перечислили, относится к категории "ремонт". Мелкий, средний или капитальный, пофиг. Это удел завхоза, но никак не руководителя по развитию города - выделяй бюджет и пили его с микитасями по-пацански.
Все объекты нового строительства, что я ранее перечислил, даже не обсуждаются, хотя они критически требуются для развития города. И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще.
А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе
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sequence
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:15
leonidseleznev2016 написав: Первый написав:
hume написав:[quote="4950693:Первый"]
Зи. Коля вже стартанув стратегію по Кийову.
Ліміті приготуватися
Резким критиком мера начал выступать евролаб. Подозреваю начал готовится
У павлина шансов 0. А вот евролаб сверкает интеллектом у медведчука на каналах, пенсам такое нравится. Ну и стандартно критикует за школы, сады, больницы. Выше, кстати, Сомик то же самое писал..
Що навіяли, те і написав:-)
Шукав статистику скільки дітей в Києві не ходить в школу через відсутність шкіл.... не знайшов. Але з огляду на те що чутно з кожної праски то мабудь ціле покоління не ходить в школу.
Вишневе (що під Києвом) теж нема проблем з ходінням в школу, наприклад в 1-шу. Але діти вчаться в три зміни і їх на перерву не випускають з кабінетів, щоб не подавили один одного. Директор свій кабінет віддав під клас, сам переїхав чи у вчительську, чи коридору частину відгородили. А, ще бібліотеку під клас переробили. А так - да, теж усі вчаться.[/quote]
Кличка ще за Вишневе не виховували.
Впевнений що значна частина дітей З Вишневого навчається в Києві:-)
І в цьому теж Винен Кличко!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 29 кві, 2020 16:22
Первый
Там цитування з'їхало. Просто як приклад, що якщо всі вчаться, то не всіх все влаштовує. Хоча, здається, там таки домучили нову у три поверхи, поблизу 1-ї.
Відправлено з робочого компа через клавіатуру
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leonidseleznev2016
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