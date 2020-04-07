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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:00
Первый написав:
..
Зи. Теж так не можна. Автоматична фіксація порушень. Річі і ко поїдуть в еміграцію
Так куда бедному Ричи податься то - в Мексику куда-то или Берег Слоновой Кости?
всюду есть правила, которые обязуют людей вести себя прилично. У нас и правила вроде есть, но необязательность их выполнения на всех уровнях приводят к лютой анархии, из-за чего хочется свалить отсюда куда угодно. Что многие и делают
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sequence
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1
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:04
sequence написав:
Так наши наголошуют, что мы жеж Европа?
Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов?
Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят?
Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа
В том то и дело, что есть 100500млн камер, работающих на данный момент уже, но нет механизма взыскивания штрафов с помощью этих камер. В москве работает даже программа приложение "стучи на соседа" если речь о неправильно припаркованном авто. В среднем каждому московскому автолюбителю в год приходит до 30 т руб штрафов, в тч штрафы за парковку. Нам до такого как до луны, тк каждый автолюбитель пойдёт судится. Даёшь бесплатную парковку
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hume
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:11
hume написав: sequence написав:
И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще.
А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе
Киев против Москвы в три раза меньше??
Да Киев от границы до границы в выходной за 15 минут максимум можно проскочить. Киев по сравнению с Москвой как маленький уездный городок. Расскажите лучше нам про бюджет не резиновой и Киева, интересно было бы сравнить
Та звичайно ...по-простому лінійкою на карті . Київ грубо діаметр 22 км , а Москва як рахується ? По МКАД - буде км 29-37 ... Ну а по площі якраз 3 рази і буде - 836 км кв проти 2561 ...
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Puente
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:13
leonidseleznev2016 написав:Первый
Там цитування з'їхало. Просто як приклад, що якщо всі вчаться, то не всіх все влаштовує. Хоча, здається, там таки домучили нову у три поверхи, поблизу 1-ї.
Відправлено з робочого компа через клавіатуру
Якби з Вишневого і решти іпеней менше возили в школи Київа то проблем би не було
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:17
hume написав: sequence написав:
Так наши наголошуют, что мы жеж Европа?
Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов?
Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят?
Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа
В том то и дело, что есть 100500млн камер, работающих на данный момент уже, но нет механизма взыскивания штрафов с помощью этих камер. В москве работает даже программа приложение "стучи на соседа" если речь о неправильно припаркованном авто. В среднем каждому московскому автолюбителю в год приходит до 30 т руб штрафов, в тч штрафы за парковку. Нам до такого как до луны, тк каждый автолюбитель пойдёт судится. Даёшь бесплатную парковку
Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:19
Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Я-да, а какой еще был вариант?
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rjkz
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:26
Первый написав:
Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....
Первий, що ти сьогодні цілий день скіглиш, червоні дні, ПМС?
По суті є що сказати, по КРЖН, чи от тільки обливати лайном всіх наліво і направо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35
flyman его заставляют писать на форуме, а ему не хочется. Вот и скулит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:37
rjkz написав: Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.
Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...
Я-да, а какой еще был вариант?
Ну значит Вы знали больше, или больший реалист,чем я.
Ну а я в июне 14-го, 3 дня как прилетев из ДР Конго и не успев потратить ни 1 доллара, вылетел на площадку подскока в Луганской области, сказал жене:"та не расстраивайся, мы за месячишку закончим и в августе полетим семьей в Турцию.. посиди пока дома, я скоро". В Турцию попал аж в 16-м...
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Hotab
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Додано: Сер 29 кві, 2020 17:44
hume написав: sequence написав:
И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще.
А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе
Киев против Москвы в три раза меньше??
Да Киев от границы до границы в выходной за 15 минут максимум можно проскочить. Киев по сравнению с Москвой как маленький уездный городок. Расскажите лучше нам про бюджет не резиновой и Киева, интересно было бы сравнить
Бюджет Киева сопоставим с бюджетом Праги. Сравнивать будем?
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Richi
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