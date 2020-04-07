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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3737373837393740>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:00

  Первый написав:..
Зи. Теж так не можна. Автоматична фіксація порушень. Річі і ко поїдуть в еміграцію

Так куда бедному Ричи податься то - в Мексику куда-то или Берег Слоновой Кости?
всюду есть правила, которые обязуют людей вести себя прилично. У нас и правила вроде есть, но необязательность их выполнения на всех уровнях приводят к лютой анархии, из-за чего хочется свалить отсюда куда угодно. Что многие и делают
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:04

  sequence написав: Так наши наголошуют, что мы жеж Европа?
Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов?
Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят?
Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа

В том то и дело, что есть 100500млн камер, работающих на данный момент уже, но нет механизма взыскивания штрафов с помощью этих камер. В москве работает даже программа приложение "стучи на соседа" если речь о неправильно припаркованном авто. В среднем каждому московскому автолюбителю в год приходит до 30 т руб штрафов, в тч штрафы за парковку. Нам до такого как до луны, тк каждый автолюбитель пойдёт судится. Даёшь бесплатную парковку
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:11

  hume написав:
  sequence написав:
И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще.
А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе

Киев против Москвы в три раза меньше?? :shock: Да Киев от границы до границы в выходной за 15 минут максимум можно проскочить. Киев по сравнению с Москвой как маленький уездный городок. Расскажите лучше нам про бюджет не резиновой и Киева, интересно было бы сравнить


Та звичайно ...по-простому лінійкою на карті . Київ грубо діаметр 22 км , а Москва як рахується ? По МКАД - буде км 29-37 ... Ну а по площі якраз 3 рази і буде - 836 км кв проти 2561 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

leonidseleznev2016 написав:Первый
Там цитування з'їхало. Просто як приклад, що якщо всі вчаться, то не всіх все влаштовує. Хоча, здається, там таки домучили нову у три поверхи, поблизу 1-ї.

Відправлено з робочого компа через клавіатуру
Якби з Вишневого і решти іпеней менше возили в школи Київа то проблем би не було
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  sequence написав: Так наши наголошуют, что мы жеж Европа?
Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов?
Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят?
Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа

В том то и дело, что есть 100500млн камер, работающих на данный момент уже, но нет механизма взыскивания штрафов с помощью этих камер. В москве работает даже программа приложение "стучи на соседа" если речь о неправильно припаркованном авто. В среднем каждому московскому автолюбителю в год приходит до 30 т руб штрафов, в тч штрафы за парковку. Нам до такого как до луны, тк каждый автолюбитель пойдёт судится. Даёшь бесплатную парковку


Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:19

  Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.

Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...


Я-да, а какой еще был вариант?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:26

  Первый написав:Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....

Первий, що ти сьогодні цілий день скіглиш, червоні дні, ПМС?
По суті є що сказати, по КРЖН, чи от тільки обливати лайном всіх наліво і направо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35

flyman его заставляют писать на форуме, а ему не хочется. Вот и скулит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:37

  rjkz написав:
  Hotab написав:Vlad442
Год можем и закончим дешевле, а 10 лет нет.

Если бы в мае-июне 14 года вам сказали, что война в стране будет и через 6 лет, вы бы поверили?
Через 10 лет Украина по Днепр может быть "окремыми районами". И сколько тогда будет стоить квартира в Киеве?
Очень смелые прогнозы на 10 лет...


Я-да, а какой еще был вариант?

Ну значит Вы знали больше, или больший реалист,чем я.
Ну а я в июне 14-го, 3 дня как прилетев из ДР Конго и не успев потратить ни 1 доллара, вылетел на площадку подскока в Луганской области, сказал жене:"та не расстраивайся, мы за месячишку закончим и в августе полетим семьей в Турцию.. посиди пока дома, я скоро". В Турцию попал аж в 16-м...
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:44

  hume написав:
  sequence написав:
И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще.
А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе

Киев против Москвы в три раза меньше?? :shock: Да Киев от границы до границы в выходной за 15 минут максимум можно проскочить. Киев по сравнению с Москвой как маленький уездный городок. Расскажите лучше нам про бюджет не резиновой и Киева, интересно было бы сравнить

Бюджет Киева сопоставим с бюджетом Праги. Сравнивать будем? :)
Richi
 
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