Додано: Сер 29 кві, 2020 17:35

flyman его заставляют писать на форуме, а ему не хочется. Вот и скулит

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s