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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3737373837393740

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:47

  sequence написав:
  Первый написав:..
Нажаль бюджет Москви лише на розвиток транспорту в рази більше ніж весь бюджет Кийова.

Коли порівнювати капи з капами то мове йде про порядки.

Нам прикручуваии гайки як в Москві нізя. Право на Парковку в центрі за 200 т рублів на рік чи автоматичні фіксування порушень дорожнього руху нам вводити теж нізя - Річі і ко погрожують виїхати з країни:-(

Так наши наголошуют, что мы жеж Европа?
Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов?
Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят?
Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа

Европа. Но только Бухарест:
  Рыба-сом написав:Тут порой в крайности впадают: Киев то с Нью-Йорком сравнивают, то чуть ли не с Кабулом.

Я немного подумал и решил, что, наверное, самый лучший образец для сопоставления - это Бухарест:
* достаточно большой по населению (более 2 млн жителей), в нём живёт 10% населения страны
* население страны относительно многочисленное как для Восточной Европы, лишь в 2 раза меньше Украины (20 млн)
* много гастарбайтеров, их переводы также важны для страны
* Румыния - член ЕС, экономика растёт, т.е. это даже как бы умеренно оптимистичный пример, что нас ждёт в случае благоприятного развития событий
* аграрный сектор обеспечивает занятость 30% работоспособного населения

Глянул фото Бухареста: что-то схожее есть в архитектуре (в т.ч. балконы-кондеи), высотки тоже в почёте (см. тут), но, в целом, "город развивается".

Numbeo:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:48

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав: :D
Т.е. если я тут писал, что было не так (в т.ч. от людей, которые были "в команде реформ"), то это типа подрывная деятельность и харам? Сколько Вы лет при СССР успели прожить, интересно? Кстати, может в РФ лучше, там такой тип мышления очень приветствуется: "критика партии и правительства = предательство Родины")?

Вы прекрасно понимали чем это закончится. Но, как и Ричи, решили, что раз уж живете в зоопарке, то почему-бы не поставить у руля обезьяну. "Хуже не будет"(с).

Вы пожалуйста не передёргивайте и за меня не делайте выводы. Есть такое понятие, как решение от обратного. Если Вы не знаете какое решение правильное, то стоит отказаться от решений, которые Вы знаете, что они точно неправильные. Можно взять 1000 домов для выбора квартиры и вычёркивать: окна в окна, более 12 этажей с 1 лифтом, дальше 500 м. от метро и т.д. В итоге останется 10 домов для выбора. Это пример, чтобы в тему ветки, но я думаю, Вы поняли.
P.S. airmax78, я могу быть не только вежливым.

Отличный пример. В итоге, вычеркнув все, Вы выбрали самострой без окон и коммуникаций. Потому что про дома с окнами Вы точно знали, что там будет сквозить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:55

  Рыба-сом написав:..
Европа. Но только Бухарест:
..

спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится.
Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике
Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый
Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву.
Аминь
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:57

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Европа. Но только Бухарест:
..

спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится.
Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике
Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый
Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву.
Аминь

Зря Вы так иронично. У меня бывший начальник там экспатом 1,5 года жил, более-менее отзывался, ну уж не хуже Киева.
Там есть интересный момент: здесь обычно сравнивают цены м2 в Варшаве и Киеве и прогнозируют ракету, но вот сравнение с более похожим Бухарестом ракету несколько тормозит.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:57

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:..
Европа. Но только Бухарест:
..

спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится.
Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике
Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый
Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву.
Аминь

не наш, а ваш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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