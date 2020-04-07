Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. Нажаль бюджет Москви лише на розвиток транспорту в рази більше ніж весь бюджет Кийова.
Коли порівнювати капи з капами то мове йде про порядки.
Нам прикручуваии гайки як в Москві нізя. Право на Парковку в центрі за 200 т рублів на рік чи автоматичні фіксування порушень дорожнього руху нам вводити теж нізя - Річі і ко погрожують виїхати з країни:-(
Так наши наголошуют, что мы жеж Европа? Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов? Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят? Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа
Европа. Но только Бухарест:
Рыба-сом написав:Тут порой в крайности впадают: Киев то с Нью-Йорком сравнивают, то чуть ли не с Кабулом.
Я немного подумал и решил, что, наверное, самый лучший образец для сопоставления - это Бухарест: * достаточно большой по населению (более 2 млн жителей), в нём живёт 10% населения страны * население страны относительно многочисленное как для Восточной Европы, лишь в 2 раза меньше Украины (20 млн) * много гастарбайтеров, их переводы также важны для страны * Румыния - член ЕС, экономика растёт, т.е. это даже как бы умеренно оптимистичный пример, что нас ждёт в случае благоприятного развития событий * аграрный сектор обеспечивает занятость 30% работоспособного населения
Глянул фото Бухареста: что-то схожее есть в архитектуре (в т.ч. балконы-кондеи), высотки тоже в почёте (см. тут), но, в целом, "город развивается".
Рыба-сом написав: Т.е. если я тут писал, что было не так (в т.ч. от людей, которые были "в команде реформ"), то это типа подрывная деятельность и харам? Сколько Вы лет при СССР успели прожить, интересно? Кстати, может в РФ лучше, там такой тип мышления очень приветствуется: "критика партии и правительства = предательство Родины")?
Вы прекрасно понимали чем это закончится. Но, как и Ричи, решили, что раз уж живете в зоопарке, то почему-бы не поставить у руля обезьяну. "Хуже не будет"(с).
Вы пожалуйста не передёргивайте и за меня не делайте выводы. Есть такое понятие, как решение от обратного. Если Вы не знаете какое решение правильное, то стоит отказаться от решений, которые Вы знаете, что они точно неправильные. Можно взять 1000 домов для выбора квартиры и вычёркивать: окна в окна, более 12 этажей с 1 лифтом, дальше 500 м. от метро и т.д. В итоге останется 10 домов для выбора. Это пример, чтобы в тему ветки, но я думаю, Вы поняли. P.S. airmax78, я могу быть не только вежливым.
Отличный пример. В итоге, вычеркнув все, Вы выбрали самострой без окон и коммуникаций. Потому что про дома с окнами Вы точно знали, что там будет сквозить.
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
Зря Вы так иронично. У меня бывший начальник там экспатом 1,5 года жил, более-менее отзывался, ну уж не хуже Киева. Там есть интересный момент: здесь обычно сравнивают цены м2 в Варшаве и Киеве и прогнозируют ракету, но вот сравнение с более похожим Бухарестом ракету несколько тормозит.
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
не наш, а ваш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.
Правильно РыбаСом говорит,если такая опа ожидается с Зе,то надо запрыгнуть на зелёный забор и смиренно там сидеть,ждать полной опы и покупать надо было по аналогии как события развивались в прошлый девал,надо покупать в условном 2015-м по сравнению с 2013-м,за половину прайса по сравнению с высокой ценой,а не докидывать тучу у.е и запускать тут ракету,а потом ныть,что все идиоты. Но вы придумываете какие-то петросянки,мол я тут с Натахой ракету не запускал,30-40 кило денег за новый объект не докидывал,хотя продали Рич по 1.6,а купили почти такой же метраж по 2000 у.е. за метр.Плюс налоги,и при продаже и при покупке не было 3-х лет владения,значит и тут соврали,цена была ещё выше??? Это МБА такое,срезать острые углы и пытаться кучку овна и предательство своих же сообщений представить как меньшее зло или даже как кАнфэтку? Короче вас ничего не исправит,эмоции бомбанули и вы делаете какие-то идиотские поступки,а потом тысячами постов пытаетесь себя отбелить и всё приукрасить, или найти виновных в собственных петросянных решениях. Единственное что хочется узнать,так что же это за ЖК без вильнолюдей,когда же мы узнаем имя последнего причала,самого преданного последователя теории слепого любителя МОПов,всё хоть по фен шую сделали? Хоть и за 200 кило получили цукерочку?)
Да и что это за волшебный дом,то недостроен,то 3 года как сдан,это что уко? То офисы одни,а жильцов нет? Как же его имя,ближнего к центру?
Кто-то же это все еще и плюсует. Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.