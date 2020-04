Додано: Сер 29 кві, 2020 17:57

sequence написав: Рыба-сом написав: ..

Европа. Но только Бухарест:

Европа. Но только Бухарест:

спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится.

Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике

Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый

Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву.

не наш, а ваш не наш, а ваш

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

