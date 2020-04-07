Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. Нажаль бюджет Москви лише на розвиток транспорту в рази більше ніж весь бюджет Кийова.
Коли порівнювати капи з капами то мове йде про порядки.
Нам прикручуваии гайки як в Москві нізя. Право на Парковку в центрі за 200 т рублів на рік чи автоматичні фіксування порушень дорожнього руху нам вводити теж нізя - Річі і ко погрожують виїхати з країни:-(
Так наши наголошуют, что мы жеж Европа? Что у нас от той Европы? - кондеры где попало, даже на новых домах? Или разноцветные клаптики пенопласта на фасадах советских домов? Если уже что-то запрещать, так портить фасады домов. Почему в Европе за это люто штрафуют, а у нас вильнолюди при полном попустительстве всяких веталиков творят, что хотят? Нет у нас никакой Европы - ни по статусу, ни по ментальности. Только география - так по ней и Москва в Европе и больше на нее похожа
Европа. Но только Бухарест:
Рыба-сом написав:Тут порой в крайности впадают: Киев то с Нью-Йорком сравнивают, то чуть ли не с Кабулом.
Я немного подумал и решил, что, наверное, самый лучший образец для сопоставления - это Бухарест: * достаточно большой по населению (более 2 млн жителей), в нём живёт 10% населения страны * население страны относительно многочисленное как для Восточной Европы, лишь в 2 раза меньше Украины (20 млн) * много гастарбайтеров, их переводы также важны для страны * Румыния - член ЕС, экономика растёт, т.е. это даже как бы умеренно оптимистичный пример, что нас ждёт в случае благоприятного развития событий * аграрный сектор обеспечивает занятость 30% работоспособного населения
Глянул фото Бухареста: что-то схожее есть в архитектуре (в т.ч. балконы-кондеи), высотки тоже в почёте (см. тут), но, в целом, "город развивается".
Рыба-сом написав: Т.е. если я тут писал, что было не так (в т.ч. от людей, которые были "в команде реформ"), то это типа подрывная деятельность и харам? Сколько Вы лет при СССР успели прожить, интересно? Кстати, может в РФ лучше, там такой тип мышления очень приветствуется: "критика партии и правительства = предательство Родины")?
Вы прекрасно понимали чем это закончится. Но, как и Ричи, решили, что раз уж живете в зоопарке, то почему-бы не поставить у руля обезьяну. "Хуже не будет"(с).
Вы пожалуйста не передёргивайте и за меня не делайте выводы. Есть такое понятие, как решение от обратного. Если Вы не знаете какое решение правильное, то стоит отказаться от решений, которые Вы знаете, что они точно неправильные. Можно взять 1000 домов для выбора квартиры и вычёркивать: окна в окна, более 12 этажей с 1 лифтом, дальше 500 м. от метро и т.д. В итоге останется 10 домов для выбора. Это пример, чтобы в тему ветки, но я думаю, Вы поняли. P.S. airmax78, я могу быть не только вежливым.
Отличный пример. В итоге, вычеркнув все, Вы выбрали самострой без окон и коммуникаций. Потому что про дома с окнами Вы точно знали, что там будет сквозить.
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
Зря Вы так иронично. У меня бывший начальник там экспатом 1,5 года жил, более-менее отзывался, ну уж не хуже Киева. Там есть интересный момент: здесь обычно сравнивают цены м2 в Варшаве и Киеве и прогнозируют ракету, но вот сравнение с более похожим Бухарестом ракету несколько тормозит.
Рыба-сом написав:.. Европа. Но только Бухарест: ..
спасибо, хоть не Кишинев, где по данным параметрам тоже все сходится. Бюджет Румынии на треть состоит из дотаций Евросоюза - как и в Прибалтике Халява закончится (до 23 года, вроде, могу ошибаться) и окажется что весь рост был дутый Вообще, чем дальше, тем больше начинаю понимать, чего наш народ так хочет в Европу - все надеются, что можно попасть под невиданную халяву. Аминь
не наш, а ваш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Не, Сомик, все совсем неправильно вы поняли/допридумали. В недострой я занес деньги ПРИ ПОРОХЕ. Объект для собственного проживания - не для инвестиций. При ПОРОХЕ же этот объект достроили. При зе я его просто поменял на другой объект - ближе к центру и без вильнолюдей (ттт). Понимаете? Даже наша Пифия - Еленска, которую мы теперь будем слушать с еще большим трепетом, слила все, кроме той недвиги в которой живет. И я собираюсь в этой квартире жить (дом сдан 3 года назад). Долго ли - не знаю. Но купил я ее, считайте, при Порохе. И после апрельских выборов ни копейки новых денег я в недвигу не вложил. Ну, разве что в электрификацию машиномест и в кладовку. Кладовку "за свои" купил, каюсь.
Правильно РыбаСом говорит,если такая опа ожидается с Зе,то надо запрыгнуть на зелёный забор и смиренно там сидеть,ждать полной опы и покупать надо было по аналогии как события развивались в прошлый девал,надо покупать в условном 2015-м по сравнению с 2013-м,за половину прайса по сравнению с высокой ценой,а не докидывать тучу у.е и запускать тут ракету,а потом ныть,что все идиоты. Но вы придумываете какие-то петросянки,мол я тут с Натахой ракету не запускал,30-40 кило денег за новый объект не докидывал,хотя продали Рич по 1.6,а купили почти такой же метраж по 2000 у.е. за метр.Плюс налоги,и при продаже и при покупке не было 3-х лет владения,значит и тут соврали,цена была ещё выше??? Это МБА такое,срезать острые углы и пытаться кучку овна и предательство своих же сообщений представить как меньшее зло или даже как кАнфэтку? Короче вас ничего не исправит,эмоции бомбанули и вы делаете какие-то идиотские поступки,а потом тысячами постов пытаетесь себя отбелить и всё приукрасить, или найти виновных в собственных петросянных решениях. Единственное что хочется узнать,так что же это за ЖК без вильнолюдей,когда же мы узнаем имя последнего причала,самого преданного последователя теории слепого любителя МОПов,всё хоть по фен шую сделали? Хоть и за 200 кило получили цукерочку?)
Да и что это за волшебный дом,то недостроен,то 3 года как сдан,это что уко? То офисы одни,а жильцов нет? Как же его имя,ближнего к центру?
Кто-то же это все еще и плюсует. Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.
sequence написав: И да, сравнение с Москвой уместно - я там периодически бываю и вижу. Киев в три раза меньше - я согласен на количество новых объектов в 10 раз меньше. Но их нет и не планируют. За время каденции боксера собянин асилил примерно столько станций метро, сколько в Киеве вообще. А тротуарчики перекладывать, когда придомовые дороги повсюду по городу в хлам разбиты - так за это памятник нерукотворный, не иначе
Киев против Москвы в три раза меньше?? Да Киев от границы до границы в выходной за 15 минут максимум можно проскочить. Киев по сравнению с Москвой как маленький уездный городок. Расскажите лучше нам про бюджет не резиновой и Киева, интересно было бы сравнить
Бюджет Киева сопоставим с бюджетом Праги. Сравнивать будем?
А как сравнивать? Бюджет Праги в 3 раза больше бюджета Киева на душу населения. И площадь Киева в 2 раза больше.
airmax78 написав:Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.
1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет). 2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука ) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст. 3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с). 4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.
ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.
Да понятно, что народ правильно все сделал. Народ не ошибается. Хуже не будет. А если что-то пойдет не так - олигархат виноват - мы то тут при чем? Проголосовать за Зе и свалить в Польшу на пмж - рецепт народного счастья.
Не перекручивай. На этот пост мне надо опять написать пост, на который ответил ты. Цикл. Хватит офттопить, это явно не на этой ветке. Да и не переубедим мы друг друга, это все уже писалось-переписалось по миллиону раз перед и во время выборов не ветке Политдискуссий.
airmax78 написав:А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.
А зря Вы иронизируете. Лично я допускаю ещё не значительный заход на верх перед затяжным и глубоким падением. Нам сказочно повезло знать будущее чуть раньше, чем оно произойдёт. Просто смотрите на Россию, как там отыграет дешёвая ипотека и цены. С ОВГЗ мы повторили их опыт, с депозитными ставками - повторили и здесь повторим если отыграет положительно.
airmax78 написав:А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.
А зря Вы иронизируете. Лично я допускаю ещё не значительный заход на верх перед затяжным и глубоким падением. Нам сказочно повезло знать будущее чуть раньше, чем оно произойдёт. Просто смотрите на Россию, как там отыграет дешёвая ипотека и цены. С ОВГЗ мы повторили их опыт, с депозитными ставками - повторили и здесь повторим если отыграет положительно.
до речі так, якщо запустити дешеву іпотеку, то можна перезапустити будівельну галузь, далі підтягнуться суміжні галузі, будматеріали, металурги ... рОкета може дати Х2 в гривнях за півроку/рік після старту.
От цікаво, рефінанс 8%, де іпотека під 8,5% від держбанків для пересіченого?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 кві, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/