rjkz написав:

airmax78 написав: Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве. Зе создает в стране хаос - условие при котором народ отсюда поедет не на заработки, а в качестве беженцев - просто чтобы выжить. Но, повторюсь, смотрю на карту голосования: народ выбрал себе такую судьбу в единодушном порыве.

1. Я не знаю, как по мне то, что было - порядком назвать невозможно. Ну разве что это был порядок "па панятиям". Та коррупционная система, которая существовала с самого начала Независимости вела страну к пропасти. И только ну очень щедрое наследство совка, которое досталось Украине далеко непропорционально с другими республиками СССР, дало возможность протянуть так долго. Но все рано или поздно заканчивается. Если люди в самом деле ХОТЯТ провести реформы, но у них это не получается или получается но не все, то это лучше, чем если коррупционная система стабилизируется и укрепляется. Я понимаю, что для многих пройти через этот "хаос" без финансовых потерь не удастся, для многих это несет угрозу их "теплому месту". Никто из предшественников и не думал бороться с системой, порождением которой был он сам (импотента Ющенко можно не брать в расчет).2. Кто виноват в том, что народ 73% не поддержал кондитера? Не он-ли сам? "Не оправдал оказанного вИсокого даверия" (с)? Что-то обещал, бил себя ушами по щекам, забил и забыл. Нахспляжа. Кстати, буквально на днях, мне на пальцах объяснили что именно такое ТРАСТ (хорошая штука) и для чего они нужны. Люди не из Украины. И 73% не поверили в притянутую за уши сказку про слепой траст.3. Беженцы из Украины были после революции/переворота 1917, потом в 20-х потом после 1943 многие с ЗУ ушли с немцами и перебрались за океан, потом начали евреи выезжать, после развала Союза из Украины хлынули беженцы всеми правдами и неправдами - с 52 млн население сократилось до 37 (я и в эту цифирь не сильно верю, 32 млн от силы). Но, конечно, во всем виноват Зе. "И часовню тоже я развалил?" (с).4. С одной стороны я очень сожалею, что люди бегут из Украины, но и их понять можно. Олигархат настолько зарвался, что обрекать себя и своих детей быть крепостными у "пацанов с панятиями" люди не хотят.ЗЫ: очевидно, это тоже оффтоп. Наверное, надо перенести на профильную ветку Политических дискуссий.