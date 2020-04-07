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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3738373937403741

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....

Первий, що ти сьогодні цілий день скіглиш, червоні дні, ПМС?
По суті є що сказати, по КРЖН, чи от тільки обливати лайном всіх наліво і направо?
Тю, пля. Все не так.

Земелька подешевшала в три рази.
Хочу ще навпіл і можна брать.

Норм?

Чекаю деталей по імпатеці. Замовив довідку про доходи :-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И площадь Киева в 2 раза больше.

Это если с Броварским и прочим лесами, то в 2 раза больше. А так, что застройка что Праги, что Киева вписываются в квадрат 20 на 20 км.
Тут просто плотность застройки и высотность ниже. Ваш кэп.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:35

  Первый написав:
flyman написав:
  Первый написав:Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....

Первий, що ти сьогодні цілий день скіглиш, червоні дні, ПМС?
По суті є що сказати, по КРЖН, чи от тільки обливати лайном всіх наліво і направо?
Тю, пля. Все не так.

Земелька подешевшала в три рази.
Хочу ще навпіл і можна брать.

Норм?

не впізнаю оператора обліківки Первий.
Де інсайд про те що треба брати?
Що, конкретний заліт на бабки в бетон і тепер істерики?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:37

  Первый написав:Чекаю деталей по імпатеці. Замовив довідку про доходи :-)

Навіщо?
Буду під заставу кавалірок будувати іпотечну піраміду на КРЖН :oops:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
flyman написав:[quote="4950943:Первый"]
Вільнолюди, що з нас зробиш.
Не зрозуміло тільки чому жаліються....

Первий, що ти сьогодні цілий день скіглиш, червоні дні, ПМС?
По суті є що сказати, по КРЖН, чи от тільки обливати лайном всіх наліво і направо?
Тю, пля. Все не так.

Земелька подешевшала в три рази.
Хочу ще навпіл і можна брать.

Норм?

не впізнаю оператора обліківки Первий.
Де інсайд про те що треба брати?
Що, конкретний заліт на бабки в бетон і тепер істерики?[/quote]А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:42

  Первый написав:А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.

так ти теж тоді топиш за дешевій,
до чото твої стони тоді про ТТ ПА500?
це такий мазохізм?
вклався в КРЖН тепер сам себе шмагаєш страшилками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45

  Puente написав:Та звичайно ...по-простому лінійкою на карті . Київ грубо діаметр 22 км , а Москва як рахується ? По МКАД - буде км 29-37 ... Ну а по площі якраз 3 рази і буде - 836 км кв проти 2561 ...

Молодец.Если кроме мерять линейкой города на гугл карте ещё что то умеешь, то посмотри бюджет москвы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.

так ти теж тоді топиш за дешевій,
до чото твої стони тоді про ТТ ПА500?
це такий мазохізм?
вклався в КРЖН тепер сам себе шмагаєш страшилками?
Не зрозумів питання.

Я не проти придбати ТТ по 500. Проте Я розумію причини чому може з’явитися така ціна. І почуття самозбереження каже мені ну його нах, най краще Я буду без ТТ чим буде така ж***.

Я ж за те щоб усі були багаті
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:04

  Первый написав:
flyman написав:
  Первый написав:А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.

так ти теж тоді топиш за дешевій,
до чото твої стони тоді про ТТ ПА500?
це такий мазохізм?
вклався в КРЖН тепер сам себе шмагаєш страшилками?
Не зрозумів питання.

Я не проти придбати ТТ по 500. Проте Я розумію причини чому може з’явитися така ціна. І почуття самозбереження каже мені ну його нах, най краще Я буду без ТТ чим буде така ж***.

Я ж за те щоб усі були багаті

тобто в те що (без дешевої іпотеки) найближчий рік-два буде просадка 20%-30% в у.е. на КРЖН ти не віриш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
flyman написав:[quote="4951012:Первый"]А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.

так ти теж тоді топиш за дешевій,
до чото твої стони тоді про ТТ ПА500?
це такий мазохізм?
вклався в КРЖН тепер сам себе шмагаєш страшилками?
Не зрозумів питання.

Я не проти придбати ТТ по 500. Проте Я розумію причини чому може з’явитися така ціна. І почуття самозбереження каже мені ну його нах, най краще Я буду без ТТ чим буде така ж***.

Я ж за те щоб усі були багаті

тобто в те що (без дешевої іпотеки) найближчий рік-два буде просадка 20%-30% в у.е. на КРЖН ти не віриш?[/quote]Я ж ніколи не міряв середнє по палаті...
Сказати що все присяде на 30% Я не можу.

Я не вірю в ціну 1 к в ЖК вонючка в 65 куе. Думаю з ремонтом і технікою буде 35+-

З іншого боку Я не вірю що двуха 70+ квадратів в ЖК Володимирський впаде на 30% до 1 к.у за квадрат....

Тому сказати, що все впаде на 30% Я не можу.

Я вірю що будинок в іпенях це величезний неліквід і максимум це для почесати чсв.

Я не вірю в ціну будинку в конику в 1.1 млн дол. Тисяч 200-250... прогнозую падіння на 80%:-)
Всім процвітання!
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