Тю, пля. Все не так.
Земелька подешевшала в три рази.
Хочу ще навпіл і можна брать.
Норм?
Чекаю деталей по імпатеці. Замовив довідку про доходи
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:32
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тю, пля. Все не так.
Земелька подешевшала в три рази.
Хочу ще навпіл і можна брать.
Норм?
Чекаю деталей по імпатеці. Замовив довідку про доходи
Всім процвітання!
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это если с Броварским и прочим лесами, то в 2 раза больше. А так, что застройка что Праги, что Киева вписываются в квадрат 20 на 20 км.
Тут просто плотность застройки и высотность ниже. Ваш кэп.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:35
не впізнаю оператора обліківки Первий.
Де інсайд про те що треба брати?
Що, конкретний заліт на бабки в бетон і тепер істерики?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:37
Навіщо?
Буду під заставу кавалірок будувати іпотечну піраміду на КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не впізнаю оператора обліківки Первий.
Де інсайд про те що треба брати?
Що, конкретний заліт на бабки в бетон і тепер істерики?[/quote]А зараз треба брати? Я не згоден. Зараз брати не треба. Хіба що гривневу імпатеку за умови внятної ціни і внятного ЗБУДОВАНОГО об’єкта.
Всім процвітання!
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:42
так ти теж тоді топиш за дешевій,
до чото твої стони тоді про ТТ ПА500?
це такий мазохізм?
вклався в КРЖН тепер сам себе шмагаєш страшилками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45
Молодец.Если кроме мерять линейкой города на гугл карте ещё что то умеешь, то посмотри бюджет москвы.
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не зрозумів питання.
Я не проти придбати ТТ по 500. Проте Я розумію причини чому може з’явитися така ціна. І почуття самозбереження каже мені ну його нах, най краще Я буду без ТТ чим буде така ж***.
Я ж за те щоб усі були багаті
Всім процвітання!
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:04
тобто в те що (без дешевої іпотеки) найближчий рік-два буде просадка 20%-30% в у.е. на КРЖН ти не віриш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тобто в те що (без дешевої іпотеки) найближчий рік-два буде просадка 20%-30% в у.е. на КРЖН ти не віриш?[/quote]Я ж ніколи не міряв середнє по палаті...
Сказати що все присяде на 30% Я не можу.
Я не вірю в ціну 1 к в ЖК вонючка в 65 куе. Думаю з ремонтом і технікою буде 35+-
З іншого боку Я не вірю що двуха 70+ квадратів в ЖК Володимирський впаде на 30% до 1 к.у за квадрат....
Тому сказати, що все впаде на 30% Я не можу.
Я вірю що будинок в іпенях це величезний неліквід і максимум це для почесати чсв.
Я не вірю в ціну будинку в конику в 1.1 млн дол. Тисяч 200-250... прогнозую падіння на 80%:-)
Всім процвітання!
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