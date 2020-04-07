Додано: Сер 29 кві, 2020 20:28

airmax78 написав: Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс. Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.

Цифры исключительно от вас.Сказали,что купили Рич по-моему в марте 2017-го,зашёл на лун,пролистал ветку цен,увидел,что самый дешёвый вариант(наверняка у вас был не самый простой по цене) был более 40 000 за метр,итого курс был менее 27,значит минимум было по 1600,а скорее все 1700 за метр.Потом,во время "подпевания Натахиной ракете",у вас были стоны,мол зачем так дёшево слил,по 1600 "почти центр".Плюс налоги до 3-х лет владения.Это значит,что тут был влёт,93 метра общая площадь,десяточка конечно не полтосик,не ваш обычный уровень МБА,но тоже деньги.А потом,во время тут скакания с ракетой от Натахи из Юзовки,были хвалебные речи,мол какой я молодец,сел в ракету и последний вагон от Зели,почти по двушке за квадрат,но это того стоит,ведь на пороге новый 2007-й по ценам,опять всё правильно сделал.А теперь ежедневные стоны и вы заспамили своим нытьём всю ветку,что мол все дураки,как же я вляпался,не так проголосовали,а я почти 200 кило ввалил,что опять полтосик или ОМГ соточка??? Купили 87 квадратов,вы же всё говорите,а потом плачетесь,это я тоже разболтал?))Я пытаюсь вам на пальцах растолковать,что вы ничем от 73% не отличаетесь,нечего пинать на зеркало,вы ввалили котлетку не понятно во что,люди вычислили вас и сказали,что это а52,но вы бились тут в истерике,мол нет,в моём ЖК всё па багатому,я не мог купить такую дешёвку.Цифры все от вас,ни капли не выдумал,да и чего себя так мучать,вы же можете уехать где все свои,где кошерные мопы,где по фен шую строят,где не колхозят балконы,ну зачем так жестоко с собой и с форумом,имейте совесть!!!