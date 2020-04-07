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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 19:50
Первый
А что за "коник" и вилла в нём за лям с лихуем?
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барабашов
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:17
airmax78 написав:
Отличный мост. Стеклянные вставки там только ни к чему были.
Вопрос был
, ходить по мосту можно или закрыт на доремонт?
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Vadim V
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:28
airmax78 написав:
Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.
Цифры исключительно от вас.
Сказали,что купили Рич по-моему в марте 2017-го,зашёл на лун,пролистал ветку цен,увидел,что самый дешёвый вариант(наверняка у вас был не самый простой по цене) был более 40 000 за метр,итого курс был менее 27,значит минимум было по 1600,а скорее все 1700 за метр.
Потом,во время "подпевания Натахиной ракете",у вас были стоны,мол зачем так дёшево слил,по 1600 "почти центр".Плюс налоги до 3-х лет владения.
Это значит,что тут был влёт,93 метра общая площадь,десяточка конечно не полтосик,не ваш обычный уровень МБА,но тоже деньги.
А потом,во время тут скакания с ракетой от Натахи из Юзовки,были хвалебные речи,мол какой я молодец,сел в ракету и последний вагон от Зели,почти по двушке за квадрат,но это того стоит,ведь на пороге новый 2007-й по ценам,опять всё правильно сделал.
А теперь ежедневные стоны и вы заспамили своим нытьём всю ветку,что мол все дураки,как же я вляпался,не так проголосовали,а я почти 200 кило ввалил,что опять полтосик или ОМГ соточка??? Купили 87 квадратов,вы же всё говорите,а потом плачетесь,это я тоже разболтал?))
Я пытаюсь вам на пальцах растолковать,что вы ничем от 73% не отличаетесь,нечего пинать на зеркало,вы ввалили котлетку не понятно во что,люди вычислили вас и сказали,что это а52,но вы бились тут в истерике,мол нет,в моём ЖК всё па багатому,я не мог купить такую дешёвку.
Цифры все от вас,ни капли не выдумал,да и чего себя так мучать,вы же можете уехать где все свои,где кошерные мопы,где по фен шую строят,где не колхозят балконы,ну зачем так жестоко с собой и с форумом,имейте совесть!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:31
Vadim V написав: airmax78 написав:
Отличный мост. Стеклянные вставки там только ни к чему были.
Вопрос был
, ходить по мосту можно или закрыт на доремонт?
Можно ездить на велосипеде. Ходить можно только с собакой.
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airmax78
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:43
sequence написав:
Все, что вы перечислили, относится к категории "ремонт".
ну прошлые и это не осилили. а мне приятно кататься по ровному асфальту на гетьмана, пр победы, воздухофлотскому, ДНародов, развязка на нивках, телиги и другим местам, которые отремонтировали. дети каждую неделю в супер библиотеку возле загса ездят. скверов и парков немало починили. и мост туристический супер идея.
мафы убирали не в угоду сетей, а чтобы город в чувство привести. хотя убрали очень мало, надо три раза по столько же. хотя ватный народец тупой и его много, выберут очередного наркомана, если по телевизору скажут что кличко плохой и кило гречки выдадут. потом опять будут ныть что все не так, но то таке.. вечное кино мудрого нарида
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:46
somilitark написав: airmax78 написав:
Сомик, откуда у вас цифры? Вы ими уверенно жонглируете, при том что взяли их с потолка. Почему 1600? Почему та же площадь? Сомик, хватит фантазировать. Это все уже дела давно минувших дней. Просто чтобы у вас не подгорало: фактически это был обмен одной квартиры и м/м на другую квартиру и 2 м/м (наслушался тут инвесторов в машиноместа на свою голову). И да, мне кажется это был хороший обмен. Я о нем не жалею. А как выходить из недвиги в кэш перед кризисом - покажите вы нам мастер-класс.
Цифры исключительно от вас.
Сказали,что купили Рич по-моему в марте 2017-го,зашёл на лун,пролистал ветку цен,увидел,что самый дешёвый вариант(наверняка у вас был не самый простой по цене) был более 40 000 за метр,итого курс был менее 27,значит минимум было по 1600,а скорее все 1700 за метр.
Потом,во время "подпевания Натахиной ракете",у вас были стоны,мол зачем так дёшево слил,по 1600 "почти центр".Плюс налоги до 3-х лет владения.
Это значит,что тут был влёт,93 метра общая площадь,десяточка конечно не полтосик,не ваш обычный уровень МБА,но тоже деньги.
А потом,во время тут скакания с ракетой от Натахи из Юзовки,были хвалебные речи,мол какой я молодец,сел в ракету и последний вагон от Зели,почти по двушке за квадрат,но это того стоит,ведь на пороге новый 2007-й по ценам,опять всё правильно сделал.
А теперь ежедневные стоны и вы заспамили своим нытьём всю ветку,что мол все дураки,как же я вляпался,не так проголосовали,а я почти 200 кило ввалил,что опять полтосик или ОМГ соточка??? Купили 87 квадратов,вы же всё говорите,а потом плачетесь,это я тоже разболтал?))
Я пытаюсь вам на пальцах растолковать,что вы ничем от 73% не отличаетесь,нечего пинать на зеркало,вы ввалили котлетку не понятно во что,люди вычислили вас и сказали,что это а52,но вы бились тут в истерике,мол нет,в моём ЖК всё па багатому,я не мог купить такую дешёвку.
Цифры все от вас,ни капли не выдумал,да и чего себя так мучать,вы же можете уехать где все свои,где кошерные мопы,где по фен шую строят,где не колхозят балконы,ну зачем так жестоко с собой и с форумом,имейте совесть!!!
Все названные вами цифры не имеют ничего общего с действительностью. Ну, согласитесь, глупо было бы купить недострой в 2017м и продать готовое в 2019м за ту же цену. И глупо было бы покупать недостроенный Ричмонд в 2017м па1700, когда Кардинал продавался па1000. И глупо было бы снова и снова продавать в убыток и опять лезть в недвигу. МБА учит что так делать нельзя.
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airmax78
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:49
airmax78
мне кажется сомик к вам неровно дышит. сводите его уже на кофе или в андроцентр, а то эти простыни не закончатся
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:51
airmax78
Все цифры от вас,но вы усвоили из голосухи один урок,что надо идти в отказ,когда вас мокают в то,где вы постоянно сидите.
МБА то учит одно,а у вас в реале совсем другие пироги выходят,согласитесь
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:51
trololo написав: sequence написав:
Все, что вы перечислили, относится к категории "ремонт".
ну прошлые и это не осилили. а мне приятно кататься по ровному асфальту на гетьмана, пр победы, воздухофлотскому, ДНародов, развязка на нивках, телиги и другим местам, которые отремонтировали. дети каждую неделю в супер библиотеку возле загса ездят. скверов и парков немало починили. и мост туристический супер идея.
мафы убирали не в угоду сетей, а чтобы город в чувство привести. хотя убрали очень мало, надо три раза по столько же. хотя ватный народец тупой и его много, выберут очередного наркомана, если по телевизору скажут что кличко плохой и кило гречки выдадут. потом опять будут ныть что все не так, но то таке.. вечное кино мудрого нарида
Не будет гречки - кризис и неурожай. Просто скажут что Клычко плохой, а Тищенко/Ткаченко/... - классный и с ним Киев расцветет и метро на Троещину пообещают и будет в Киеве новый мэр. А может Черновецкий вернется. Тогда будет гречка, но не всем.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:54
somilitark написав:airmax78
Все цифры от вас,но вы усвоили из голосухи один урок,что надо идти в отказ,когда вас мокают в то,где вы постоянно сидите.
МБА то учит одно,а у вас в реале совсем другие пироги выходят,согласитесь
Согласен. Я во время МБА пару недель болел - наверное что-то очень важное пропустил.
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