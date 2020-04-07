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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3740374137423743

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:56

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Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 кві, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:58

  airmax78 написав:
  somilitark написав:airmax78
Все цифры от вас,но вы усвоили из голосухи один урок,что надо идти в отказ,когда вас мокают в то,где вы постоянно сидите.
МБА то учит одно,а у вас в реале совсем другие пироги выходят,согласитесь :lol:

Согласен. Я во время МБА пару недель болел - наверное что-то очень важное пропустил.

Главное вас полтосики научили ловить,но вы растёте,тут будет соточка,тем более ремонт начали,это жесть,такой кризис надо было уметь привлечь,снимаю шляпу,чую через пару лет курс будет 100,ведь голосуха через это прошла,чем а52 хуже?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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  #<1 ... 3740374137423743
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