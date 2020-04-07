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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:56
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Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 кві, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:58
Главное вас полтосики научили ловить,но вы растёте,тут будет соточка,тем более ремонт начали,это жесть,такой кризис надо было уметь привлечь,снимаю шляпу,чую через пару лет курс будет 100,ведь голосуха через это прошла,чем а52 хуже?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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