https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2барабашов написав:Первый
А что за "коник" и вилла в нём за лям с лихуем?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:24
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
Всім процвітання!
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тільки не показуйте. Ридать буде пів форуму:-(
Зи. А що за плитка ящиками? Шо за іксклюзів?
Всім процвітання!
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:19
Государство решило поддержать лендлордов в трудные времена и запретила выезд заробитчан. заботясь о их здоровье.
А те, кто не понял, пусть не жалуются.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23
Завтра покажу эти статьи сантехнику и поделю его прайс на 2.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38
Ну, сейчас, в принципе, любая - эксклюзив. Хотя склад у Агромата полный, но полет фантазии дизайнера нельзя сковывать имеющейся в наличии в Эпике или Агромате плиткой. Но, повторюсь, привозят быстро.
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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