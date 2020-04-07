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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37393740374137423743>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Первый
А что за "коник" и вилла в нём за лям с лихуем?
https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2



https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HqPsb.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:А52 всем лучше Голосухи - согласен. Мерный звон колоколов Покровского монастыря, вид на Подол... Сам себе завидую.

Чего потухли?
Сегодня ящик плитки разгрузили?
Совсем устали? :lol:

Сегодня смету от сантехника получил. Рыдаю.
Тільки не показуйте. Ридать буде пів форуму:-(

Зи. А що за плитка ящиками? Шо за іксклюзів?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:19

Государство решило поддержать лендлордов в трудные времена и запретила выезд заробитчан. заботясь о их здоровье.
https://korrespondent.net/ukraine/42224 ... arobytchan
А те, кто не понял, пусть не жалуются.
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... obritaniyu
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:23

  Vlad442 написав:Государство решило поддержать лендлордов в трудные времена и запретила выезд заробитчан. заботясь о их здоровье.
https://korrespondent.net/ukraine/42224 ... arobytchan
А те, кто не понял, пусть не жалуются.
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... obritaniyu

Завтра покажу эти статьи сантехнику и поделю его прайс на 2.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38

  Первый написав:
airmax78 написав:Сегодня смету от сантехника получил. Рыдаю.
Тільки не показуйте. Ридать буде пів форуму:-(

Зи. А що за плитка ящиками? Шо за іксклюзів?

Ну, сейчас, в принципе, любая - эксклюзив. Хотя склад у Агромата полный, но полет фантазии дизайнера нельзя сковывать имеющейся в наличии в Эпике или Агромате плиткой. Но, повторюсь, привозят быстро.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Завтра покажу эти статьи сантехнику и поделю его прайс на 2.

Вы еще это видео в Эпицентре прокрутите, может скидку дадут
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:42

максим, у вас есть какой-то план-график размещения своих полезных сообщений на ветке?
плитка, сантехники, штукатурщики, паркетчики, мебельщики, маляры, кресла, фасады, мопы,...
чтобы почитатели вашего искромётного стиля могли внести этот график себе в напоминания, - дабы не пропустить ни одного.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:47

  Yuri_T написав:максим, у вас есть какой-то план-график размещения своих полезных сообщений на ветке?
плитка, сантехники, штукатурщики, паркетчики, мебельщики, маляры, кресла, фасады, мопы,...
чтобы почитатели вашего искромётного стиля могли внести этот график себе в напоминания, - дабы не пропустить ни одного.

Давайте договоримся так, чтобы это было максимально эффективно: вы каждую неделю до четверга собираете вопросы и темы которые необходимо осветить и я в понедельник-вторник делаю маленькую презентацию по каждому вопросу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:51

Сори за офф. Дали задаток за дачу, которую не могла продать 12 лет! (цена приблизительно, как гостинка на похе). Но самое интересное, было 2 реальных конкурента и куча звонков. Удивлена - ничего не сказать.
В непонятное время живем.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:52

  vhata написав:Сори за офф. Дали задаток за дачу, которая не продавалась 12 лет! (цена приблизительно, как гостинка на похе). Но самое интересное, было 2 реальных конкурента и куча звонков. Удивлена - ничего не сказать.
В непонятное время живем.

Хорошо, что не зеваете и "такая корова нужна самому" не включаете.
airmax78
 
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