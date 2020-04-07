Додано: Сер 29 кві, 2020 22:42

максим, у вас есть какой-то план-график размещения своих полезных сообщений на ветке?

плитка, сантехники, штукатурщики, паркетчики, мебельщики, маляры, кресла, фасады, мопы,...

чтобы почитатели вашего искромётного стиля могли внести этот график себе в напоминания, - дабы не пропустить ни одного.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.