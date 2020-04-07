Додано: Сер 29 кві, 2020 22:58

не уверен в эффективности.

у вас есть какой-то портфолио законченных работ?

тут ничего личного, сомнения основаны на опыте общения со многими вашими земляками: болтовни много, результата мало.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.