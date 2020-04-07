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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:57
vhata написав:
Сори за офф. Дали задаток за дачу, которую не могла продать 12 лет! (цена приблизительно, как гостинка на похе). Но самое интересное, было 2 реальных конкурента и куча звонков. Удивлена - ничего не сказать.
В непонятное время живем.
во время карантина народ понял для чего им дача. А у вас судя по всему дом где комфортно жить с весны и до осени.
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Унуноктий
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Додано: Сер 29 кві, 2020 22:58
не уверен в эффективности.
у вас есть какой-то портфолио законченных работ?
тут ничего личного, сомнения основаны на опыте общения со многими вашими земляками: болтовни много, результата мало.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:00
Унуноктий написав: vhata написав:
Сори за офф. Дали задаток за дачу, которую не могла продать 12 лет! (цена приблизительно, как гостинка на похе). Но самое интересное, было 2 реальных конкурента и куча звонков. Удивлена - ничего не сказать.
В непонятное время живем.
во время карантина народ понял для чего им дача. А у вас судя по всему дом где комфортно жить с весны и до осени.
Не, там можно круглогодично, 6км от супермаркета
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:02
airmax78 написав:
Хорошо, что не зеваете и "такая корова нужна самому" не включаете.
не, у меня сейчас желание выйти из всех "таких коров"
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:04
vhata написав: Унуноктий написав: vhata написав:
Сори за офф. Дали задаток за дачу, которую не могла продать 12 лет! (цена приблизительно, как гостинка на похе). Но самое интересное, было 2 реальных конкурента и куча звонков. Удивлена - ничего не сказать.
В непонятное время живем.
во время карантина народ понял для чего им дача. А у вас судя по всему дом где комфортно жить с весны и до осени.
Не, там можно круглогодично, 6км от супермаркета
тем более, это полноценный дом. Правильно покупают. Ещё будет зимний карантин.
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Унуноктий
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:16
vhata написав:
не, у меня сейчас желание выйти из всех "таких коров"
Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
Унуноктий написав:
тем более, это полноценный дом. Правильно покупают. Ещё будет зимний карантин.
Зимой жить в доме тоскливо. Лучше сидеть в квартире.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:26
Yuri_T написав:
не уверен в эффективности.
у вас есть какой-то портфолио законченных работ?
тут ничего личного, сомнения основаны на опыте общения со многими вашими земляками: болтовни много, результата мало.
Простите одесситов. Не требуйте с нас слишком много. Южный портовый город, море, пляжи, фрукты - это все сильно расслабляет. Киевлянам чтобы на море попасть надо всю неделю тяжело работать, потом долго ехать/лететь. А одесситам - достаточно просто спуститься на пляж.
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airmax78
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:27
Vlad442 написав: vhata написав:
не, у меня сейчас желание выйти из всех "таких коров"
Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
не правильно выразилась
накопление недвиги было безсистемным, работал бизнес, недвига покупалась по принципу: "ой, такая классная и так дешево". И коллекция получилась очень классная, но разношерстная (жилая/нежилая где то 50 на 50). Надо продать все, что требует суеты и малый выхлоп.
Кстати, одни по нежилой проснулись, принесли чуть в клювике и радостно
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:33
Vlad442 написав: vhata написав:
не, у меня сейчас желание выйти из всех "таких коров"
Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
Унуноктий написав:
тем более, это полноценный дом. Правильно покупают. Ещё будет зимний карантин.
Зимой жить в доме тоскливо. Лучше сидеть в квартире.
у меня коммерческая работает 100% но просто повезло, там магазин скалад стройматериалов) (не киев но большой обл центр)
жилая средний сегмент минус 25% (Киев), эконом, почти на 100% работает, ну пусть будем считать тоже минус 25% (не киев но большой обл центр)
чтоб типа совсем честно
а то что в доме тоска зимой я согласен.... потому дачу в дом и не перестраивал, пустая трата денег
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Унуноктий
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Додано: Сер 29 кві, 2020 23:38
vhata написав: Vlad442 написав: vhata написав:
не, у меня сейчас желание выйти из всех "таких коров"
Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
не правильно выразилась
накопление недвиги было безсистемным, работал бизнес, недвига покупалась по принципу: "ой, такая классная и так дешево". И коллекция получилась очень классная, но разношерстная (жилая/нежилая где то 50 на 50). Надо продать все, что требует суеты и малый выхлоп.
Кстати, одни по нежилой проснулись, принесли чуть в клювике и радостно
тут был один деятель когда то лет 10 назад, чувак красный директор продал завод на металолом и скупил в начале 00-х десяток квартир, от элитки на горького в домах дипкорпуса, до гостинок убитых, ему говорили продавай неликвиды и инвестируй в новострои... но у него мозгов не хватило, рассказывал о диверсификации портфеля) строил из себя аналитика прогнозы давал, требовал их фиксировать... пару раз пролетел с прогнозами и исчез...
так вот вы поумней того деятеля будете мне кажется, хотя и не сыпите умными терминами)
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Унуноктий
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