Додано: Чет 30 кві, 2020 00:39

Унуноктий написав: Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.

Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально. Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.

не правильно выразиласьнакопление недвиги было безсистемным, работал бизнес, недвига покупалась по принципу: "ой, такая классная и так дешево". И коллекция получилась очень классная, но разношерстная (жилая/нежилая где то 50 на 50). Надо продать все, что требует суеты и малый выхлоп.Кстати, одни по нежилой проснулись, принесли чуть в клювике и радостно[/quote]тут был один деятель когда то лет 10 назад, чувак красный директор продал завод на металолом и скупил в начале 00-х десяток квартир, от элитки на горького в домах дипкорпуса, до гостинок убитых, ему говорили продавай неликвиды и инвестируй в новострои... но у него мозгов не хватило, рассказывал о диверсификации портфеля) строил из себя аналитика прогнозы давал, требовал их фиксировать... пару раз пролетел с прогнозами и исчез...так вот вы поумней того деятеля будете мне кажется, хотя и не сыпите умными терминами)[/quote]Что то маловато красный директор спионерил наследства королевства найвкуснейшего пломбира, слышал что даже в конце 90х при цене металла раз в 10 в у.е./тонна меньше чем сейчас, люди миллионерами становились с одного обьекта, правда там даже плитка чугунная с пола цехов и трубы водопроводные 50х годов в дело шли, а наследники их сразу с папиных бочек со свежей зелёнкой W220 новый или МЛ500 бежали покупать.