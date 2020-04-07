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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 кві, 2020 23:58
Унуноктий написав:
строил из себя аналитика прогнозы давал
в конце 90х-2000м посольство Японии в Украине проводили тренинги, несколько дней в Киеве. Бесплатно приглашали молодых бизнесменов и учили.
Они были, как инопланетяне
хотели подать типа "мба для папуасо-чайников". Я тогда первый раз услышала что такое "ставка дисконтирования". Кредитовали тогда под 75% годовых.
Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:33
vhata написав:
Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...
Как правильно молиться?
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airmax78
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:39
Унуноктий написав:
Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
не правильно выразилась
накопление недвиги было безсистемным, работал бизнес, недвига покупалась по принципу: "ой, такая классная и так дешево". И коллекция получилась очень классная, но разношерстная (жилая/нежилая где то 50 на 50). Надо продать все, что требует суеты и малый выхлоп.
Кстати, одни по нежилой проснулись, принесли чуть в клювике и радостно
[/quote]
тут был один деятель когда то лет 10 назад, чувак красный директор продал завод на металолом и скупил в начале 00-х десяток квартир, от элитки на горького в домах дипкорпуса, до гостинок убитых, ему говорили продавай неликвиды и инвестируй в новострои... но у него мозгов не хватило, рассказывал о диверсификации портфеля) строил из себя аналитика прогнозы давал, требовал их фиксировать... пару раз пролетел с прогнозами и исчез...
так вот вы поумней того деятеля будете мне кажется, хотя и не сыпите умными терминами)[/quote]
Что то маловато красный директор спионерил наследства королевства найвкуснейшего пломбира, слышал что даже в конце 90х при цене металла раз в 10 в у.е./тонна меньше чем сейчас, люди миллионерами становились с одного обьекта, правда там даже плитка чугунная с пола цехов и трубы водопроводные 50х годов в дело шли, а наследники их сразу с папиных бочек со свежей зелёнкой W220 новый или МЛ500 бежали покупать.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 01:10
airmax78 написав: vhata написав:
Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...
Как правильно молиться?
Лично я, тремя пальцами молюсь, и пока в плюсе. По молодости не знал как правильно, и молился двумя, поэтому были сплошные минуса
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