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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3740374137423743

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:58

  Унуноктий написав:строил из себя аналитика прогнозы давал
в конце 90х-2000м посольство Японии в Украине проводили тренинги, несколько дней в Киеве. Бесплатно приглашали молодых бизнесменов и учили.
Они были, как инопланетяне :) хотели подать типа "мба для папуасо-чайников". Я тогда первый раз услышала что такое "ставка дисконтирования". Кредитовали тогда под 75% годовых.
Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:33

  vhata написав:Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...

Как правильно молиться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:39

  Унуноктий написав:Вы слишком эмоционально воспринимаете происходящее.
Сделали ставку на коммерческую, она проиграла. Завтра возьмет реванш. В жилой, особенно в среднем и нижнем сегменте, особенно не в Киеве, все не так печально.
не правильно выразилась :) накопление недвиги было безсистемным, работал бизнес, недвига покупалась по принципу: "ой, такая классная и так дешево". И коллекция получилась очень классная, но разношерстная (жилая/нежилая где то 50 на 50). Надо продать все, что требует суеты и малый выхлоп.
Кстати, одни по нежилой проснулись, принесли чуть в клювике и радостно :)[/quote]
тут был один деятель когда то лет 10 назад, чувак красный директор продал завод на металолом и скупил в начале 00-х десяток квартир, от элитки на горького в домах дипкорпуса, до гостинок убитых, ему говорили продавай неликвиды и инвестируй в новострои... но у него мозгов не хватило, рассказывал о диверсификации портфеля) строил из себя аналитика прогнозы давал, требовал их фиксировать... пару раз пролетел с прогнозами и исчез...
так вот вы поумней того деятеля будете мне кажется, хотя и не сыпите умными терминами)[/quote]
Что то маловато красный директор спионерил наследства королевства найвкуснейшего пломбира, слышал что даже в конце 90х при цене металла раз в 10 в у.е./тонна меньше чем сейчас, люди миллионерами становились с одного обьекта, правда там даже плитка чугунная с пола цехов и трубы водопроводные 50х годов в дело шли, а наследники их сразу с папиных бочек со свежей зелёнкой W220 новый или МЛ500 бежали покупать.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 01:10

  airmax78 написав:
  vhata написав:Это я к чему - оглядываясь назад, в который раз убеждаюсь, что не от таланта, мудрости или чего то появляются финансы. Даст Бог - будет, если нет, то нет...

Как правильно молиться?

Лично я, тремя пальцами молюсь, и пока в плюсе. По молодости не знал как правильно, и молился двумя, поэтому были сплошные минуса :D
reus
 
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