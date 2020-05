Додано: Суб 02 тра, 2020 23:38

«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости

Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.

Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам.

Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти.

т.е. те кто жил на свалке или с родителями, теперь - в кризис - решат потратить денег - которых у них и без кризиса не было - на аренду, верно?



а вернувшиеся почему-то в Киев баристы, официанты и повара - на экономическом спаде и падении сферы обслуживания в разы - будут конкурировать с ними за метры, да и с непонятно что делающими в Киеве посуточниками



а арендодатели в результате будут купаться в неожиданно свалившемся на голову резком росте арендных ставок



