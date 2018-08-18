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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:37
Унуноктий написав: proftpd66 написав:
Кризис будет 3-6 года . Про деньги вложенные в надвигу можете забыть. Что тут не понятного?
так что мне не торопиться с покупкой следующей квартиры?
proftpd66 написав:
Сейчас цены очень высокие . Ставка ключевая низкая .
Не вижу смысла брать под 2% в гривне . Лучше фондовый рынок под 100% в доллара .
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:15
Девочки, успокойтесь
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:31
Vlad442 написав: Вкладчик1234 написав:
«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости
Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.
Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам.
Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти.
Тех, кто заселился из-за дешевой цены, сразу не выгонишь. Потом постепенно их будут давить ценой и они со скандалами будут освобождать квартиры, но это будет когда-то потом, а после карантина в августе-сентябре маятник может качнуться обратно, загнав цены до небес.
Процес повернення буде тривалий, а попереду мертвий сезон - літо, та й не буде осіннього ажіотажу цього року.
Буде добре, якщо у вересні буде 70% в $ від докарантинних цін
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:38
Vlad442 написав: Вкладчик1234 написав:
«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости
Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.
Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам.
Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти.
Тех, кто заселился из-за дешевой цены, сразу не выгонишь. Потом постепенно их будут давить ценой и они со скандалами будут освобождать квартиры, но это будет когда-то потом, а после карантина в августе-сентябре маятник может качнуться обратно, загнав цены до небес.
т.е. те кто жил на свалке или с родителями, теперь - в кризис - решат потратить денег - которых у них и без кризиса не было - на аренду, верно?
а вернувшиеся почему-то в Киев баристы, официанты и повара - на экономическом спаде и падении сферы обслуживания в разы - будут конкурировать с ними за метры, да и с непонятно что делающими в Киеве посуточниками
а арендодатели в результате будут купаться в неожиданно свалившемся на голову резком росте арендных ставок
да, уж, мечтать не вредно, и отсутствие связи с реальностью не делают мечту менее рельефной и желанной
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:54
adeges написав:
т.е. те кто жил на свалке или с родителями, теперь - в кризис - решат потратить денег - которых у них и без кризиса не было - на аренду, верно?
а вернувшиеся почему-то в Киев баристы, официанты и повара - на экономическом спаде и падении сферы обслуживания в разы - будут конкурировать с ними за метры, да и с непонятно что делающими в Киеве посуточниками
Если рассматривать происходящее как затяжной системный кризис это одно, тогда печаль надолго. Если рассчитывать что после карантина и запуска транспорта все быстро восстановится, то другое.
Если вдруг будет второй сценарий, то... повторю еще раз.
Многие приезжие вернулись домой пережидать карантин. Арендодатели снизили цены и откуда-то набрали новых арендаторов (откуда?). Форс-мажор закончился, работники вернулись, где им жить, если их квартиры заняты?
adeges написав:
а арендодатели в результате будут купаться в неожиданно свалившемся на голову резком росте арендных ставок
да, уж, мечтать не вредно, и отсутствие связи с реальностью не делают мечту менее рельефной и желанной
Вполне может быть, что после окончания карантина у всех все будет хорошо. Во время карантина все стали на паузу и тратились только на еду. Сформировался отложенный спрос на все. Телефоны, стройматериалы, ремонт техники/одежды/машин и т. д. После затишья может быть вспышка деловой активности.
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Vlad442
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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:59
flyman написав:
Процес повернення буде тривалий, а попереду мертвий сезон - літо, та й не буде осіннього ажіотажу цього року.
Буде добре, якщо у вересні буде 70% в $ від докарантинних цін
Никто не знает какой будет курс доллара в сентябре.
Арендная плата в гривне и отыгрывает движения курса с очень большим лагом и не полностью. Кто-то разве снижал аренду в гривне, когда курс упал?
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Vlad442
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Додано: Нед 03 тра, 2020 00:05
Vlad442 написав:
Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.
Подвозила девочку из райцентра, 35 км от нашего колхоза. Вся сельская молодежь, которая работала, на время карантина поехала домой. Ждут 11 мая, планируют назад. Пара — один работает на базаре, девочка в пиццерии Челентано.
Не мой контингент в аренде, но как представила СКОЛЬКО их поедет назад.... плюс заробитчане, так что может и маятник...
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 тра, 2020 00:17
Еще, коллеги, может кому сгодится, обережно.
Почти все дачи, последние десятилетия продавались как участки (брали бумажку у председателя, что на участке дома нет).
Будивельна амнистия действует на постройки до 2011 года. Если после 2011 покупать реально домик, а по документам «участок», можно нарваться на здоровенный штраф за самострой.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 тра, 2020 00:49
Vlad442 написав: adeges написав:
т.е. те кто жил на свалке или с родителями, теперь - в кризис - решат потратить денег - которых у них и без кризиса не было - на аренду, верно?
а вернувшиеся почему-то в Киев баристы, официанты и повара - на экономическом спаде и падении сферы обслуживания в разы - будут конкурировать с ними за метры, да и с непонятно что делающими в Киеве посуточниками
Если рассматривать происходящее как затяжной системный кризис это одно, тогда печаль надолго. Если рассчитывать что после карантина и запуска транспорта все быстро восстановится, то другое.
Если вдруг будет второй сценарий, то... повторю еще раз.
Многие приезжие вернулись домой пережидать карантин. Арендодатели снизили цены и откуда-то набрали новых арендаторов (откуда?). Форс-мажор закончился, работники вернулись, где им жить, если их квартиры заняты?
adeges написав:
а арендодатели в результате будут купаться в неожиданно свалившемся на голову резком росте арендных ставок
да, уж, мечтать не вредно, и отсутствие связи с реальностью не делают мечту менее рельефной и желанной
Вполне может быть, что после окончания карантина у всех все будет хорошо. Во время карантина все стали на паузу и тратились только на еду. Сформировался отложенный спрос на все. Телефоны, стройматериалы, ремонт техники/одежды/машин и т. д. После затишья может быть вспышка деловой активности.
всё сразу не откроется, товарищ закрыл в василькове бургерную и вновь открывать не собирается... говорит что работала какие то деньги приносила, но открывать снова смысла не видит
у многих кто сохранил работу зарплаты срезали на 25-30% и моментально обратно не поднимут...
посуточные апартаменты под иностранцев и командировачных не откроются и будут или закрытые или на долгосрок...
хостелы востановятся, но думаю не на 100% а максимум на 70%
думаю хоть как то всё востановится к сентябрю
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Додано: Нед 03 тра, 2020 01:07
vhata написав:
Еще, коллеги, может кому сгодится, обережно.
Почти все дачи, последние десятилетия продавались как участки (брали бумажку у председателя, что на участке дома нет).
Будивельна амнистия действует на постройки до 2011 года. Если после 2011 покупать реально домик, а по документам «участок», можно нарваться на здоровенный штраф за самострой.
Если покупать домик, то на него будут документы. А если покупать участок, то кто докажет, что домик после 11 года построен?
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