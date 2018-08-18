Vlad442 написав:

Вкладчик1234 написав: «Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости «Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости

Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам.Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти.Тех, кто заселился из-за дешевой цены, сразу не выгонишь. Потом постепенно их будут давить ценой и они со скандалами будут освобождать квартиры, но это будет когда-то потом, а после карантина в августе-сентябре маятник может качнуться обратно, загнав цены до небес.