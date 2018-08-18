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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3768376937703771

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 01:44

  sesk написав:
  vhata написав:Еще, коллеги, может кому сгодится, обережно.
Почти все дачи, последние десятилетия продавались как участки (брали бумажку у председателя, что на участке дома нет).
Будивельна амнистия действует на постройки до 2011 года. Если после 2011 покупать реально домик, а по документам «участок», можно нарваться на здоровенный штраф за самострой.

Если покупать домик, то на него будут документы. А если покупать участок, то кто докажет, что домик после 11 года построен?

Прверяют по гугл картам в гуглтайммашин.
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  #<1 ... 3768376937703771
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