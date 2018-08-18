sesk написав:vhata написав:Еще, коллеги, может кому сгодится, обережно.
Почти все дачи, последние десятилетия продавались как участки (брали бумажку у председателя, что на участке дома нет).
Будивельна амнистия действует на постройки до 2011 года. Если после 2011 покупать реально домик, а по документам «участок», можно нарваться на здоровенный штраф за самострой.
Если покупать домик, то на него будут документы. А если покупать участок, то кто докажет, что домик после 11 года построен?
Прверяют по гугл картам в гуглтайммашин.