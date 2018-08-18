Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав: так мне покупать ещё одну квартиру или нет???? кто то внятно сказать может????
Медовый или Оранж срочно на всю катлету. С Осени рист
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно. Народ останется, как обычно, один на один с нерешаемыми проблемами и не сможет обслуживать кредиты. Начнут выставлять залоговое имущество на торги - это будет третье дно. Вот тогда, действительно, всё сильно подешевеет для тех кто ещё сможет найти в себе веру и смелость покупать.
Richi написав:Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно.
Если пойдут дешевые кредиты, то это будет локальный пик, а потом, возможно и дно второе.
Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно. Народ останется, как обычно, один на один с нерешаемыми проблемами и не сможет обслуживать кредиты. Начнут выставлять залоговое имущество на торги - это будет третье дно. Вот тогда, действительно, всё сильно подешевеет для тех кто ещё сможет найти в себе веру и смелость покупать.