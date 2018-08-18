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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3773377437753776>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:40

  Унуноктий написав:
так мне покупать ещё одну квартиру или нет???? кто то внятно сказать может????


Медовый или Оранж срочно на всю катлету. С Осени рист :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:43

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Hotab написав:airmax78 , расшифруйте пожалуйста, как новичку ветки, юмор о медовом)))

ЖК Медовый и Медовый-2 от КГС

это лучший комплекс в категории эконом+ на сегодня
жаль что 1к уже нет в продаже ни в 1м ни во 2м...

Надо брать, на 3й квартал 20г есть однушки, Уну в сомнениях.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 03 тра, 2020 14:03, всього редагувалось 5 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:45

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Hotab написав:airmax78 , расшифруйте пожалуйста, как новичку ветки, юмор о медовом)))

ЖК Медовый и Медовый-2 от КГС

это лучший комплекс в категории эконом+ на сегодня
жаль что 1к уже нет в продаже ни в 1м ни во 2м...

Какой смешной юмар. :)

Прохожий, не грусти, все будет хорошо. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:55

  Proofy написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:ЖК Медовый и Медовый-2 от КГС

это лучший комплекс в категории эконом+ на сегодня
жаль что 1к уже нет в продаже ни в 1м ни во 2м...

Надо брать, на 3й квартал 20г есть однушки, Уну в сомнениях.

  airmax78 написав:Проезжал сегодня мимо - сфоткал

прикольно, вид как с картики, а не фото.

Это функция дополненной реальности на новом хуайвее.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:48

  Hotab написав:airmax78 , расшифруйте пожалуйста, как новичку ветки, юмор о медовом)))

це Уня забув вилогінитися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:52

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  rjkz написав:На самом деле старых домов, которые представляют архитектурную ценность, в Киеве - не очень много. Большинство - просто старые. Но Ёперный театр! - надо-ж центр в старых домах держать.
В Одессе со старыми бараками порядки не навёл- решил лечить больных в Киеве

Одессу уже не спасти. А Киев мы спасти обязаны, Серж. Мы же тут живем.

так тре починати з меншого, Одеса менеше, порядок навести легше.
сам писав, що тре починати з малого, з кондеїв та балконів ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разговаривал с харьковским товарищем, говорит сильно все уже подешевело.
Вот дешевый вариант в новострое с ремонтом, оцените ремонт.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... zhk-levada
Это район в 2х минутах от метро, я знаю этот район.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01

  Proofy написав:Разговаривал с харьковским товарищем, говорит сильно все уже подешевело.
Вот дешевый вариант в новострое с ремонтом, оцените ремонт.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... zhk-levada
Это район в 2х минутах от метро, я знаю этот район.

Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно. Народ останется, как обычно, один на один с нерешаемыми проблемами и не сможет обслуживать кредиты. Начнут выставлять залоговое имущество на торги - это будет третье дно. Вот тогда, действительно, всё сильно подешевеет для тех кто ещё сможет найти в себе веру и смелость покупать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно.
Если пойдут дешевые кредиты, то это будет локальный пик, а потом, возможно и дно второе.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:04

  Richi написав:
  Proofy написав:Разговаривал с харьковским товарищем, говорит сильно все уже подешевело.
Вот дешевый вариант в новострое с ремонтом, оцените ремонт.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... zhk-levada
Это район в 2х минутах от метро, я знаю этот район.

Сначала должны запустить ипотеку и дешёвые кредиты, чтобы народ набрался. Надо вытаскивать банки и застройщиков. Потом, вся экономика встанет колом и доходы сильно упадут, а с ними и цены - это и будет второе дно. Народ останется, как обычно, один на один с нерешаемыми проблемами и не сможет обслуживать кредиты. Начнут выставлять залоговое имущество на торги - это будет третье дно. Вот тогда, действительно, всё сильно подешевеет для тех кто ещё сможет найти в себе веру и смелость покупать.

боже какой бред....
Унуноктий
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