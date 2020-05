Додано: Нед 03 тра, 2020 23:04

Vlad442 написав: В последнее время начались приколы с поездами/автобусами как спам фильтр. Неужели нельзя с юзерами с овер тысячу постов и с регистрацийе > 5 лет полегче? В последнее время начались приколы с поездами/автобусами как спам фильтр. Неужели нельзя с юзерами с овер тысячу постов и с регистрацийе > 5 лет полегче?

на валютній темі хтось жалувався, що по його даним з фінанс.уа інша учотка взломала його інтернет банкінг,

може це якось пов"язано



з.і.

робіть різні паролі для різних ресурсів, і регулярно міняйте, хоча би раз в 3 місяці.. на валютній темі хтось жалувався, що по його даним з фінанс.уа інша учотка взломала його інтернет банкінг,може це якось пов"язаноз.і.робіть різні паролі для різних ресурсів, і регулярно міняйте, хоча би раз в 3 місяці..

