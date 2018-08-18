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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3778377937803781>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 21:26

  Vlad442 написав:Еще пришла мысль. Если раньше молодой работающей семье вполне хватало однушки, где они только ночевали, то после карантина и удаленной учебы/работы вполне может увеличится спрос на жилье с большим количеством комнат. Что в аренде, что в продаже.
Поэтому мои последние два объекта - с кухнями-студиями. Площадь практически та же, что и у обычной однушки, но функционал поболе.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:23

  Vlad442 написав:Вот этот вариант на старте выставили за 7000, через день снизили до 6500.
Пока висит. Вариант приличный, 50 м2, все есть, состояние на уровне.

https://www.olx.ua/obyavlenie/1kom-pozn ... 023935b9a8

Еще и без комиссии?
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:27

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Выехал бариста/официант, заехал кассир АТБ, бюджетник, дорожный рабочий.
Или бывший работодатель этого баристы/официанта, ищущий работу и проедающий сбережения.


Вот этот вариант на старте выставили за 7000, через день снизили до 6500.
Пока висит. Вариант приличный, 50 м2, все есть, состояние на уровне.

https://www.olx.ua/obyavlenie/1kom-pozn ... 023935b9a8

До вируса за такое хотели 8500-9000 .
Снижение не заметно ?

Цена 6000-6500 полгода назад была медианой для бабушатников, за 5000 были самые дешевые и малочисленные варианты.
Сейчас по вашему за два дня снимают бабушатники по прежним ценам, а вот вариант на 500 грн дороже с разницей небо/земля уже денег нет, так ?
Конечно есть оптимисты, особенно если это объявление от собственников, тулящие бабушатники по прежним ценам. Но только почему вы на такое ориентируетесь ? Риелторы сейчас на подсосе и играться ерундой типа объявлений-торпед им бессмысленно, поэтому предлагают реальные цены за которые можно сдать, а не сдавать.

Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.
И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:32

  hxbbgaf написав:
  Vlad442 написав:Вот этот вариант на старте выставили за 7000, через день снизили до 6500.
Пока висит. Вариант приличный, 50 м2, все есть, состояние на уровне.

https://www.olx.ua/obyavlenie/1kom-pozn ... 023935b9a8

Еще и без комиссии?

Нужно научиться правильно цитировать.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 03 тра, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:34

В последнее время начались приколы с поездами/автобусами как спам фильтр. Неужели нельзя с юзерами с овер тысячу постов и с регистрацийе > 5 лет полегче?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:46

  Proofy написав:
  Vlad442 написав:
  Proofy написав:да, левада это там.
Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

Это что, дешево? Не сказал бы.

700$ с ремонтом и мебелью это дорого?? Да это шара

В Харькове?? Недешево.
Учите еще, что если объявление от рыла, то там может быть все что угодно. От болванки, до налогов в 8% на продавце.
За 52 тыс сейчас можно кружить в поисках аналогичного варианта в Киеве. Однушка возле метро со свежим ремонтом в новострое.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:04

  Vlad442 написав:В последнее время начались приколы с поездами/автобусами как спам фильтр. Неужели нельзя с юзерами с овер тысячу постов и с регистрацийе > 5 лет полегче?

на валютній темі хтось жалувався, що по його даним з фінанс.уа інша учотка взломала його інтернет банкінг,
може це якось пов"язано

з.і.
робіть різні паролі для різних ресурсів, і регулярно міняйте, хоча би раз в 3 місяці..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:11

  Proofy написав:
  Faceless написав:
Proofy написав:Разговаривал с харьковским товарищем, говорит сильно все уже подешевело.
Вот дешевый вариант в новострое с ремонтом, оцените ремонт.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... zhk-levada
Это район в 2х минутах от метро, я знаю этот район.
Подозреваю Левада названо так как в районе одноимённого автовокзала.
А вообще ссылка почему то не работает

да, левада это там.
Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

Тогда я не ошибся, локация - треш
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Тогда я не ошибся, локация - треш

Локация отличная. Комплекс для аренды бомба. Я сам бы туда зашел, если бы не решение переориентироваться на Киев после событий 14-ого. В сравнении с киевскими инвестициями немного проигрывает как в рентабельности, так и в приросте капитализации. Может потому что мой комплекс в свое время тоже был бомбой, про которую многие говорили, но немногие рискнули.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:на валютній темі хтось жалувався, що по його даним з фінанс.уа інша учотка взломала його інтернет банкінг,

Читал. Там темная история. Не поверил.
Vlad442
 
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