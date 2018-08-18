Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Еще пришла мысль. Если раньше молодой работающей семье вполне хватало однушки, где они только ночевали, то после карантина и удаленной учебы/работы вполне может увеличится спрос на жилье с большим количеством комнат. Что в аренде, что в продаже.
Поэтому мои последние два объекта - с кухнями-студиями. Площадь практически та же, что и у обычной однушки, но функционал поболе.
До вируса за такое хотели 8500-9000 . Снижение не заметно ?
Цена 6000-6500 полгода назад была медианой для бабушатников, за 5000 были самые дешевые и малочисленные варианты. Сейчас по вашему за два дня снимают бабушатники по прежним ценам, а вот вариант на 500 грн дороже с разницей небо/земля уже денег нет, так ? Конечно есть оптимисты, особенно если это объявление от собственников, тулящие бабушатники по прежним ценам. Но только почему вы на такое ориентируетесь ? Риелторы сейчас на подсосе и играться ерундой типа объявлений-торпед им бессмысленно, поэтому предлагают реальные цены за которые можно сдать, а не сдавать.
Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона. И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.
700$ с ремонтом и мебелью это дорого?? Да это шара
В Харькове?? Недешево. Учите еще, что если объявление от рыла, то там может быть все что угодно. От болванки, до налогов в 8% на продавце. За 52 тыс сейчас можно кружить в поисках аналогичного варианта в Киеве. Однушка возле метро со свежим ремонтом в новострое.
Faceless написав:Тогда я не ошибся, локация - треш
Локация отличная. Комплекс для аренды бомба. Я сам бы туда зашел, если бы не решение переориентироваться на Киев после событий 14-ого. В сравнении с киевскими инвестициями немного проигрывает как в рентабельности, так и в приросте капитализации. Может потому что мой комплекс в свое время тоже был бомбой, про которую многие говорили, но немногие рискнули.