vladimir07 написав:

Vlad442 написав: Выехал бариста/официант, заехал кассир АТБ, бюджетник, дорожный рабочий.

Или бывший работодатель этого баристы/официанта, ищущий работу и проедающий сбережения. Выехал бариста/официант, заехал кассир АТБ, бюджетник, дорожный рабочий.Или бывший работодатель этого баристы/официанта, ищущий работу и проедающий сбережения.

Вот этот вариант на старте выставили за 7000, через день снизили до 6500.Пока висит. Вариант приличный, 50 м2, все есть, состояние на уровне.До вируса за такое хотели 8500-9000 .Снижение не заметно ?Цена 6000-6500 полгода назад была медианой для, за 5000 были самые дешевые и малочисленные варианты.Сейчас по вашему за два дня снимают бабушатники по прежним ценам, а вот вариант на 500 грн дороже с разницей небо/земля уже денег нет, так ?Конечно есть оптимисты, особенно если это объявление от собственников, тулящие бабушатники по прежним ценам. Но только почему вы на такое ориентируетесь ? Риелторы сейчас на подсосе и играться ерундой типа объявлений-торпед им бессмысленно, поэтому предлагают реальные цены за которые можно сдать, а не сдавать.