Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.
Не принимаю, причем категорически такой совет. Мало кто желает платить за так называемые услуги риелторов, но после мониторинга цен от "частных лиц" могу говорить о высоком проценте неадекватных предложений. Речь о ценах продажи, аренду меньше смотрел.
Vlad442 написав:И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.
Три раза прочитал, но не уловил смысла. Ну да ладно. Так продолжаете уверять, что в экономе (у каждого свое понятие границ эконома) нет падения цен даже на 1000 грн. ?
Vlad442 написав:Из этого поста заметно, что вы смотрите на ситуацию из сегмента 15 и выше В среднем сегменте все не так плохо. Эконом вообще не почувствовал кризиса. Сужу исходя из информации олх. Думаю, что она релевантная, потому что у меня есть опыт отслеживания рынка. Что я увидел. Мониторю только частные объявления. Однушка за якобы 15 (до кризиса) в Лико. Сдают за 10 до конца карантина, потом 15, сдать не могут. Однушка за 10-11 (до кризиса) в Эврике. За 8 не быстро, но уходит. Совкошлак за 5-6 уходит по докарантинной цене за пару дней. .
Влад,а по-вашему от 15ти это какой сегмент? Это и есть средний сегмент. Но даже и в этом сегменте просят скидки. Здесь уже не от сегмента зависит, а от работы арендатора. Ойти не просит, они на удаленке. Но есть те, кто застрял с работой, а оплачивали они аренду с зп, вот и просят скидку.
Faceless написав:Тогда я не ошибся, локация - треш
Локация отличная. Комплекс для аренды бомба. Я сам бы туда зашел, если бы не решение переориентироваться на Киев после событий 14-ого. В сравнении с киевскими инвестициями немного проигрывает как в рентабельности, так и в приросте капитализации. Может потому что мой комплекс в свое время тоже был бомбой, про которую многие говорили, но немногие рискнули.
За ЖД в районе автовокзала отличная локация? Ну кому как...
Вкладчик1234 написав:«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости
Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника. Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам. Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти. Тех, кто заселился из-за дешевой цены, сразу не выгонишь. Потом постепенно их будут давить ценой и они со скандалами будут освобождать квартиры, но это будет когда-то потом, а после карантина в августе-сентябре маятник может качнуться обратно, загнав цены до небес.
Тоже думал об этом, но размер качения до небес обусловлен еще тем - как быстро будет восстанавливаться рынок труда? Может какой-то бизнес уже и не сможет открыться. Конечно, эффект от снятия карантина будет. Насколько он будет выраженным - посмотрим. И не надо забывать, что пророчат вторую, более жесткую волну, в случае преждевременного снятия карантина. Это не только об Украине речь. Действительно, динамика заболевания изменилась, но это благодаря карантину. Если его снять, то она рванет с новой силой и тогда будет совсем плохо и экономике и аренде.
Hotab написав:Vlad442 , это если после окончания карантина деловая активность вернётся на прежний уровень. Вы не верите в осенний мировой кризис? Который мало связан с пандемией, но пандемия послужит лишь триггером.
Собственно говоря, да! Кризис назрел давно, но повода не было. Коронавирус подвернулся очень "удачно". Я ни в коем случае не хочу уменьшить его опасность, но в то что он пришел на редкость ко времени - факт!