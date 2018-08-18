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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3778377937803781

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 23:46

  Vlad442 написав:Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.


Не принимаю, причем категорически такой совет. Мало кто желает платить за так называемые услуги риелторов, но после мониторинга цен от "частных лиц" могу говорить о высоком проценте неадекватных предложений.
Речь о ценах продажи, аренду меньше смотрел.

Вот какие прекрасные варианты напрямую, без комиссии.
Может купите (сарказм) ?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... GOfbl.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 8133d56588

  Vlad442 написав:И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.


Три раза прочитал, но не уловил смысла. Ну да ладно.
Так продолжаете уверять, что в экономе (у каждого свое понятие границ эконома) нет падения цен даже на 1000 грн. ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:За 52 тыс сейчас можно кружить в поисках аналогичного варианта в Киеве. Однушка возле метро со свежим ремонтом в новострое.

Вопрос не в 52 тыс, а в цене за метр. Продавали на Осокорках, 45тыс 37м. И что мы имеем за метр со сносным ремонтом и такой же мебелью? от 1200
Если в Харькове 700 за метр, то почувствуйте разницу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:39

  Vlad442 написав:Из этого поста заметно, что вы смотрите на ситуацию из сегмента 15 и выше В среднем сегменте все не так плохо. Эконом вообще не почувствовал кризиса.
Сужу исходя из информации олх. Думаю, что она релевантная, потому что у меня есть опыт отслеживания рынка. Что я увидел. Мониторю только частные объявления.
Однушка за якобы 15 (до кризиса) в Лико. Сдают за 10 до конца карантина, потом 15, сдать не могут.
Однушка за 10-11 (до кризиса) в Эврике. За 8 не быстро, но уходит.
Совкошлак за 5-6 уходит по докарантинной цене за пару дней.
.

Влад,а по-вашему от 15ти это какой сегмент? Это и есть средний сегмент. Но даже и в этом сегменте просят скидки. Здесь уже не от сегмента зависит, а от работы арендатора. Ойти не просит, они на удаленке. Но есть те, кто застрял с работой, а оплачивали они аренду с зп, вот и просят скидку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На валютной ветке ожидают ослабление $ https://mbiz.censor.net.ua/columns/3192 ... rynok_ssha
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:43

  Proofy написав:
  Faceless написав:
Proofy написав:Разговаривал с харьковским товарищем, говорит сильно все уже подешевело.
Вот дешевый вариант в новострое с ремонтом, оцените ремонт.
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... zhk-levada
Это район в 2х минутах от метро, я знаю этот район.
Подозреваю Левада названо так как в районе одноимённого автовокзала.
А вообще ссылка почему то не работает

да, левада это там.
Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

Губу раскатали :)
В объявлении угловая однушка 46.3м2 (с учетом остекленного балкона будет максимум 49м2)
https://novostroy.kh.ua/assets/images/z ... -etazh.jpg
52к.у.е / 49м2 = 1061$/м2 (при цене от застройщика в 500-600$/м2)
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:51

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Тогда я не ошибся, локация - треш

Локация отличная. Комплекс для аренды бомба. Я сам бы туда зашел, если бы не решение переориентироваться на Киев после событий 14-ого. В сравнении с киевскими инвестициями немного проигрывает как в рентабельности, так и в приросте капитализации. Может потому что мой комплекс в свое время тоже был бомбой, про которую многие говорили, но немногие рискнули.

За ЖД в районе автовокзала отличная локация? Ну кому как...
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:03

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:«Снимите хоть за десять». Как коронавирус повлиял на рынок недвижимости

Есть вероятность, что скоро на рынке аренды будут происходить очень интересные события. Эффект маятника.
Многие приезжие, временно оставшись без работы, решили, что будет дешевле пересидеть карантин в родном городе, а через несколько месяцев приехать и снять. В душе они предполагают снять по более низким из-за кризиса ценам.
Итого - было Х квартир и Х арендаторов, а потом, в течении пары месяцев квартир стало 1,03*Х за счет посуточников, а арендаторов 0,9*Х, так как 0,1*Х уехала. Часть хозяев пустых квартир их закрыли, часть сдала по чем дают. Кому? Тем, кто раньше не мог претендовать на жилье в Киеве. Жил в пригороде, с родителями, снимал комнату. В итоге 0,98*Х квартир занято. Через несколько месяцев, когда пандемия и карантин заканчиваются, посуточники убирают квартиры с рынка долгосрочки, эти 0,1*Х возвращаются, а свободных квартир 0,02*Х. Один к пяти.
Тех, кто заселился из-за дешевой цены, сразу не выгонишь. Потом постепенно их будут давить ценой и они со скандалами будут освобождать квартиры, но это будет когда-то потом, а после карантина в августе-сентябре маятник может качнуться обратно, загнав цены до небес.


Тоже думал об этом, но размер качения до небес обусловлен еще тем - как быстро будет восстанавливаться рынок труда? Может какой-то бизнес уже и не сможет открыться.
Конечно, эффект от снятия карантина будет. Насколько он будет выраженным - посмотрим.
И не надо забывать, что пророчат вторую, более жесткую волну, в случае преждевременного снятия карантина. Это не только об Украине речь. Действительно, динамика заболевания изменилась, но это благодаря карантину. Если его снять, то она рванет с новой силой и тогда будет совсем плохо и экономике и аренде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:06

  Hotab написав:Vlad442 , это если после окончания карантина деловая активность вернётся на прежний уровень. Вы не верите в осенний мировой кризис? Который мало связан с пандемией, но пандемия послужит лишь триггером.


Собственно говоря, да! Кризис назрел давно, но повода не было.
Коронавирус подвернулся очень "удачно".
Я ни в коем случае не хочу уменьшить его опасность, но в то что он пришел на редкость ко времени - факт!
rjkz
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