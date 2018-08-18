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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 тра, 2020 01:27
Господа арендодатели, у меня к вам просьба: снимайте наклейки со всего, что вы устанавливаете в квартире: унитазов, стиральных машин, телевизоров, бойлеров и т.п. И защитную пленку с окон - тоже. Не ленитесь.[/quote]
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Почему? В экономсегмент заселяются лохи, которым с наклейками кажется новее.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 01:41
adeges написав: gonchik74 написав: BIGor написав:
Мне нравиться всегда, когда используют формулировку "отложенный спрос"
, как вы думаете, этот спрос будет подкреплен деньгами? Бомжи же тоже формируют отложенный спрос на КРЖН
, но у них нет денег на покупку.
Какой отложенный спрос? Все работает. На прошлой неделе решил сервиснуть 2 авто. Ни в Горе на бмв, ни у гаражных друзей нет проблем с клиентурой. То же по стройматериалам, мож пару саморезов и покупают ч-з трехчасовое стояние под эпиком, но базовыми забиты дороги. Тот же Леруа, кстати, работает (не заходил, но на парковке машин много).
Дитё ноет - все подружки-друзья по кофейням висят (хз каким, на ПОХе), а Вы меня карантинными ограничениями мучаете.
Влад442, Вы в какой реальности живете?
Любой барбер примет по предварительной договоренности. Маникюры тоже по записи, вакуума нет.
На этой неделе на моей улице в 20 участков стартанули новую коробку. Не отложили, дурачки, спрос свой на домик у леса)
кризис он такой, как танк. все работает. но потом инерция закончится. вместе с деньгами
Помниться, году в 2008, когда во всем мире уже кризис шел полным ходом, в Украине все росло, цвело и пахло. А я ремонт делал....идиот
....вместо того, чтобы бегом ипотеку гасить.
Так что, кризис лучше встречать без долгов и на зеленом матраце, выглядывая в окно на кризис, попивая кофей с бутыльбродом с красной/черной икрой. Когда кризис будет на излете и начнется рост - потрошить матрац.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 01:49
Serg-ik написав: rjkz написав:
На самом деле старых домов, которые представляют архитектурную ценность, в Киеве - не очень много. Большинство - просто старые. Но Ёперный театр! - надо-ж центр в старых домах держать.
В Одессе со старыми бараками порядки не навёл- решил лечить больных в Киеве
Эта ап чем?
Я никогда не жил в Адессе.
В Киеве родился я. И я и родители мои и их родители. А вот родители родителей моих родителей - чистые понаехи. И один из них таки из Адесской губернии. Но это давно было. В начале пошлого века.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 01:57
Хомякоид написав: Унуноктий написав:
так мне покупать ещё одну квартиру или нет???? кто то внятно сказать может????
Медовый или Оранж срочно на всю катлету. С Осени рист
И САМОМУ себе процент о продажи.
Двойная выгода!
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:43
vladimir07 написав: Vlad442 написав:
Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.
Не принимаю, причем категорически такой совет. Мало кто желает платить за так называемые услуги риелторов, но после мониторинга цен от "частных лиц" могу говорить о высоком проценте неадекватных предложений.
Речь о ценах продажи, аренду меньше смотрел.
Речь в цитируем посте шла про аренду.
При некотором опыте по частным объявлениям вполне можно ориентироваться. Если человек не угадал с ценой, он снижает пока не сдаст. Та цена, при которой частное объявление исчезло в течении двух недель, это и есть с поправкой на небольшой торг реальная цена.
Объявления от агентов это сплошной шум из которого невозможно сделать никаких выводов.
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.
Три раза прочитал, но не уловил смысла. Ну да ладно.
Так продолжаете уверять, что в экономе (у каждого свое понятие границ эконома) нет падения цен даже на 1000 грн. ?
Может и есть падение. Смотря что считать экономом. Если 9, тогда точно есть, но это не эконом. Если 5-6 тогда нет.
Смысл же в том, что в такие моменты рынок "суживается". Разница между объектами, которая в нормальном состоянии в 2 раза, становится в 1,5 и возникает ситуация, когда добавив тысячу можно снять намного лучшую квартиру, но люди не хотят или не могут тратить эту тысячу в смутные времена.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 04 тра, 2020 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:47
Proofy написав:
Вопрос не в 52 тыс, а в цене за метр. Продавали на Осокорках, 45тыс 37м. И что мы имеем за метр со сносным ремонтом и такой же мебелью? от 1200
Если в Харькове 700 за метр, то почувствуйте разницу.
В Харькове цены почти в два раза ниже, чем в Киеве, что и подтверждает этот пример.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:55
hume написав:
Влад,а по-вашему от 15ти это какой сегмент? Это и есть средний сегмент. Но даже и в этом сегменте просят скидки. Здесь уже не от сегмента зависит, а от работы арендатора. Ойти не просит, они на удаленке. Но есть те, кто застрял с работой, а оплачивали они аренду с зп, вот и просят скидку.
В моем понятии средний сегмент это сегмент где сосредоточено большинство предложений и который снимает средний класс, поэтому я считаю от 15 высшим сегментом.
Средний это недорогие новострои и вторичка с нормальным ремонтом. Эконом это вторичка без ремонта с полированной мебелью СССР и коврами на полу.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 08:12
Всем привет! У кого есть опыт разделения квартиры на 2,помогите советом. Есть объект, который хочу разделить на 2 однушки. Нужно все сделать законно
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