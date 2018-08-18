Додано: Пон 04 тра, 2020 07:43

vladimir07 написав: Vlad442 написав: Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.

Никогда не смотрите объявления от агентов, когда мониторите рынок. Это может быть болванка, это может быть реальное объявление, которое сдалось на следующий день, но раз оплачено, будут его держать до последнего прогуливая номер телефона.



Не принимаю, причем категорически такой совет. Мало кто желает платить за так называемые услуги риелторов, но после мониторинга цен от "частных лиц" могу говорить о высоком проценте неадекватных предложений.

Речь о ценах продажи, аренду меньше смотрел.



Не принимаю, причем категорически такой совет. Мало кто желает платить за так называемые услуги риелторов, но после мониторинга цен от "частных лиц" могу говорить о высоком проценте неадекватных предложений.Речь о ценах продажи, аренду меньше смотрел.

vladimir07 написав: Vlad442 написав: И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200. И да. В некоторые моменты возникает парадоксальная ситуация, когда 90% ставит фильтр до 8, например. За 7,5 снимают сразу, а за 8200 потом. Потому что пожить с ремонтом не по феншую полгодика корона не упадет, а 700*6 = 4200.



Три раза прочитал, но не уловил смысла. Ну да ладно.

Так продолжаете уверять, что в экономе (у каждого свое понятие границ эконома) нет падения цен даже на 1000 грн. ? Три раза прочитал, но не уловил смысла. Ну да ладно.Так продолжаете уверять, что в экономе (у каждого свое понятие границ эконома) нет падения цен даже на 1000 грн. ?

Речь в цитируем посте шла про аренду.При некотором опыте по частным объявлениям вполне можно ориентироваться. Если человек не угадал с ценой, он снижает пока не сдаст. Та цена, при которой частное объявление исчезло в течении двух недель, это и есть с поправкой на небольшой торг реальная цена.Объявления от агентов это сплошной шум из которого невозможно сделать никаких выводов.Может и есть падение. Смотря что считать экономом. Если 9, тогда точно есть, но это не эконом. Если 5-6 тогда нет.Смысл же в том, что в такие моменты рынок "суживается". Разница между объектами, которая в нормальном состоянии в 2 раза, становится в 1,5 и возникает ситуация, когда добавив тысячу можно снять намного лучшую квартиру, но люди не хотят или не могут тратить эту тысячу в смутные времена.