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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3783378437853786>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:38

  airmax78 написав:
  thirdeye написав:
  Proofy написав:Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?

Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.

Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:52

  airmax78 написав:
  thirdeye написав:
  Proofy написав:Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?

Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.

я как то раз тоже такую фигню сделал.
продал квартиру, покупатель так и не заметил пройопа :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  thirdeye написав:интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?

Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.

Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?

Там еще и бойлер прямо над головой восседающего. Выводом с клапана в канализацию тоже решили не заморачиваться :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Эта ап чем?
Я никогда не жил в Адессе.

с телефона читал/писал, перепутал Вас с Эйрмаксом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:07

  UA написав:[
Можно запилить голосовалку - Сколько денег у вас есть для покупки недвижимости?

Обязательно с пунктом "вложился с одалживанием"))
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Sinica написав:
  airmax78 написав:[quote="4954967:thirdeye"]
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?

Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.

Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?

Там еще и бойлер прямо над головой восседающего. Выводом с клапана в канализацию тоже решили не заморачиваться :mrgreen:[/quote]Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:04

  Sinica написав:Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?


Для стіралки там не вистачає розетки і зливу.
А в кухні діванчик завжди буде трохи мокрий.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lel написав:Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.


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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:12

  lel написав:Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.

Тут раз на раз не приходится. Да и причина может быть в неисправности клапана (хоть и не обязательно).
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:12

  airmax78 написав:
  thirdeye написав:
  Proofy написав:Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?

Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.

вот вроде ремонт с претензией и недешевыми решениями, но в деталях ппц, там где обычно и "скрывается дьявол")
навскидку в пол-глаза)
ниша над унитазом выглядит чудовищно в такой плитке
раковина как то напрягает глаз
зачем 2 батареи в спальне? вместо левой просится комод
на лоджии нужно было сделать узкий подоконник
подбор плитки просто ахтунговый(
да и зону спальни нужно было делать меньше ИМХО...

и кстати, там реально 47м2? визуально выглядит на 30-35...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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