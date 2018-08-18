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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:38
airmax78 написав: thirdeye написав:
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?
Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.
Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:52
airmax78 написав: thirdeye написав:
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?
Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.
я как то раз тоже такую фигню сделал.
продал квартиру, покупатель так и не заметил пройопа
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:54
Sinica написав: airmax78 написав: thirdeye написав:
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?
Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.
Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?
Там еще и бойлер прямо над головой восседающего. Выводом с клапана в канализацию тоже решили не заморачиваться
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03
rjkz написав:
Эта ап чем?
Я никогда не жил в Адессе.
с телефона читал/писал, перепутал Вас с Эйрмаксом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:07
UA написав:
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Можно запилить голосовалку - Сколько денег у вас есть для покупки недвижимости?
Обязательно с пунктом "вложился с одалживанием"))
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:48
Gastarbaiter написав: Sinica написав: airmax78 написав:
[quote="4954967:thirdeye"]
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?
Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.
Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?
Там еще и бойлер прямо над головой восседающего. Выводом с клапана в канализацию тоже решили не заморачиваться
[/quote]Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:04
Sinica написав:
Скорее всего между душевой и унитазом должна стать стиралка. Другого места для неё не вижу.
Ведь не на кухню-студию же её ставить?
Для стіралки там не вистачає розетки і зливу.
А в кухні діванчик завжди буде трохи мокрий.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:05
lel написав:
Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:12
lel написав:
Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.
Тут раз на раз не приходится. Да и причина может быть в неисправности клапана (хоть и не обязательно).
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:12
airmax78 написав: thirdeye написав:
интересно, как они пришли к тому чтобы унитаз вплотную к стене впихнуть? Или это для инвалидов без левой руки?
Это, конечно, эпик пройоп. Мозг отключили все: и заказчик и сантехник.
вот вроде ремонт с претензией и недешевыми решениями, но в деталях ппц, там где обычно и "скрывается дьявол")
навскидку в пол-глаза)
ниша над унитазом выглядит чудовищно в такой плитке
раковина как то напрягает глаз
зачем 2 батареи в спальне? вместо левой просится комод
на лоджии нужно было сделать узкий подоконник
подбор плитки просто ахтунговый(
да и зону спальни нужно было делать меньше ИМХО...
и кстати, там реально 47м2? визуально выглядит на 30-35...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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