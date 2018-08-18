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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:23
ремонт - компьютерная графика, почему реальный ремонт не выложили?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:24
Vlad442 написав: lel написав:
Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.
Судя по интерьерам обеих квартир там что-то с большой степенью самопальности висело, и поставлено, судя по всему, самостоятельно.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:29
airmax78 написав:
Судя по интерьерам обеих квартир там что-то с большой степенью самопальности висело, и поставлено, судя по всему, самостоятельно.
Макс, у вас ремонт лицензированный подрядчик выполняет?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:43
макс, дай глянуть рендеры дизайнера
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