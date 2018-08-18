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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3783378437853786

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:23

ремонт - компьютерная графика, почему реальный ремонт не выложили?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:24

  Vlad442 написав:
  lel написав:Два бойлера более 10 лет - ни разу не капало с клапана. Под одним стоит миска в шкафчике. Так и не завел трубку в стояк канализации. Под другим, на даче, клапан на виду- если бы капало увидел бы.



Судя по интерьерам обеих квартир там что-то с большой степенью самопальности висело, и поставлено, судя по всему, самостоятельно.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:29

  airmax78 написав:Судя по интерьерам обеих квартир там что-то с большой степенью самопальности висело, и поставлено, судя по всему, самостоятельно.

Макс, у вас ремонт лицензированный подрядчик выполняет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс, дай глянуть рендеры дизайнера
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:05

  Прохожий написав:
  Proofy написав:Вот рабочая ссылка
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komnatn ... HnsGd.html

и кстати, там реально 47м2? визуально выглядит на 30-35...

Зображення
Sinica
 
Повідомлень: 155
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  #<1 ... 3783378437853786
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