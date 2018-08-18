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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3785378637873788>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:[quote="4954829:Первый"]Торговля з чату:-) спасає за 38 за те що просять 47. :-)


«Доброго ранку! Так, сильно, якщо порівняти дві відповіді. Але наразі однокімнатна квартира коштує біля 38 К, була 45К. І якщо власник через 6 місяців зможе продати за 30-33К, то це буде вдача для нього.»

Сейчас на рынке недвижимости есть две группы:
- Те кто вложился в бетон по самое не могу
- Те кто хочет вложится в бетон, но у них не хватает денег
Можно запилить голосовалку - Сколько денег у вас есть для покупки недвижимости?

ИМХО это перманентная ситуация для любого РН на котором отсутствует ипотека. И точно - для КРЖН с 2009 года.

В 2014-2015 по Киеву носились донбасяне со своими катлетами + население бетонировало свои весьма существенные сбережения изъятые из банков.
Сравните размеры депозитов населения в 2009, 2014 и в 2020 годах.
Сравните количество квартир под аренду в 2009, 2014 и 2020 годах. По ощущениям в 2020 их в раза в два - три больше, чем в 2009.
Захар бы сказал - Арендный навес.
Денег нет, а вы держитесь (с)[/quote]А кто то знает от чего умер Захар? Инсульт?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Торговля з чату:-) спасає за 38 за те що просять 47. :-)


«Доброго ранку! Так, сильно, якщо порівняти дві відповіді. Але наразі однокімнатна квартира коштує біля 38 К, була 45К. І якщо власник через 6 місяців зможе продати за 30-33К, то це буде вдача для нього.»
А что за чат? Рыловский?

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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:06

  1472580369 написав:
  Kostia написав:В условиях моей задачи где-то написано про перенос мокрых зон?

Планування Вашої задачі в студію!

Опыт подобных операций есть? Тогда скину в личку. Если просто посмотреть, то в интернете много
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:07

  Proofy написав:
  1472580369 написав:
  Kostia написав:В условиях моей задачи где-то написано про перенос мокрых зон?

Планування Вашої задачі в студію!
ага, непонятна тогда трактовка разделить на 2 квартиры.

С одной сделать две фактически и юридически
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:14

  hume написав:
  farm написав:Думаю, второго карантина уже не будет. За несколько месяцев карантина в Киеве (7 млн. жителей!) от короновируса умерло до 30 человек.
Скорее всего, за лето люди поймут на сколько их обманули и начнутся политические наезды от оппозиции. В Европе этот процесс уже начался. А украинские бизнес и трудяги традиционно останутся в проигравших.

про 7млн это такой же инсайт как и про 30 человек от короны?

Грустно товарищи
На ветке человек 7 которые реально интересуются, покупают, продают, сдают. Остальным просто скучно. Аудиторы, гастарбайтеры, пенсионеры, мигранты, специалисты во всех областях


так всегда - ылиты с правом голоса всегда мало. а скучающих - всех в бан, и видна останется чистая суть, ылитная
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:16

  Унуноктий написав:
xio13 написав:Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжить дію карантину в Україні до 22 травня.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будем дивитись, як буде рухатись пандемія у світі і як буде відбуватись коливання кривої захворюваності у нас в Україні".


Уникунтий обосрался с прогнозом?
Привет Малыш! Иди почитай обзоры новых телефонов!

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Карантин в школе.

А ты прогнозист клоун
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:23

Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.


https://m.censor.net.ua/video_news/3192 ... politsieyi
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:43

  proftpd66 написав: Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.



https://m.censor.net.ua/video_news/3192 ... politsieyi

пакупайте залоговое на торгах и будет вам щастье! :mrgreen:

у Андрея Чорноуса нет машины 4х4? нет свободных номеров в хороших гостиницах?
зачем лох полез в этот блуд???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:46

  Унуноктий написав:На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення

Венеция?

так ты мил человек мусорок походу... :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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