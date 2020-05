Додано: Пон 04 тра, 2020 21:14

hume написав: farm написав: Думаю, второго карантина уже не будет. За несколько месяцев карантина в Киеве (7 млн. жителей!) от короновируса умерло до 30 человек.

Скорее всего, за лето люди поймут на сколько их обманули и начнутся политические наезды от оппозиции. В Европе этот процесс уже начался. А украинские бизнес и трудяги традиционно останутся в проигравших. Думаю, второго карантина уже не будет. За несколько месяцев карантина в Киеве (7 млн. жителей!) от короновируса умерло до 30 человек.Скорее всего, за лето люди поймут на сколько их обманули и начнутся политические наезды от оппозиции. В Европе этот процесс уже начался. А украинские бизнес и трудяги традиционно останутся в проигравших.

про 7млн это такой же инсайт как и про 30 человек от короны?



Грустно товарищи

На ветке человек 7 которые реально интересуются, покупают, продают, сдают. Остальным просто скучно. Аудиторы, гастарбайтеры, пенсионеры, мигранты, специалисты во всех областях про 7млн это такой же инсайт как и про 30 человек от короны?Грустно товарищиНа ветке человек 7 которые реально интересуются, покупают, продают, сдают. Остальным просто скучно. Аудиторы, гастарбайтеры, пенсионеры, мигранты, специалисты во всех областях



так всегда - ылиты с правом голоса всегда мало. а скучающих - всех в бан, и видна останется чистая суть, ылитная так всегда - ылиты с правом голоса всегда мало. а скучающих - всех в бан, и видна останется чистая суть, ылитная

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California