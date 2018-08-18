Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:[quote="4954829:Первый"]Торговля з чату:-) спасає за 38 за те що просять 47.
«Доброго ранку! Так, сильно, якщо порівняти дві відповіді. Але наразі однокімнатна квартира коштує біля 38 К, була 45К. І якщо власник через 6 місяців зможе продати за 30-33К, то це буде вдача для нього.»
Сейчас на рынке недвижимости есть две группы: - Те кто вложился в бетон по самое не могу - Те кто хочет вложится в бетон, но у них не хватает денег Можно запилить голосовалку - Сколько денег у вас есть для покупки недвижимости?
ИМХО это перманентная ситуация для любого РН на котором отсутствует ипотека. И точно - для КРЖН с 2009 года.
В 2014-2015 по Киеву носились донбасяне со своими катлетами + население бетонировало свои весьма существенные сбережения изъятые из банков. Сравните размеры депозитов населения в 2009, 2014 и в 2020 годах. Сравните количество квартир под аренду в 2009, 2014 и 2020 годах. По ощущениям в 2020 их в раза в два - три больше, чем в 2009. Захар бы сказал - Арендный навес. Денег нет, а вы держитесь (с)[/quote]А кто то знает от чего умер Захар? Инсульт?
Первый написав:Торговля з чату:-) спасає за 38 за те що просять 47.
«Доброго ранку! Так, сильно, якщо порівняти дві відповіді. Але наразі однокімнатна квартира коштує біля 38 К, була 45К. І якщо власник через 6 місяців зможе продати за 30-33К, то це буде вдача для нього.»
farm написав:Думаю, второго карантина уже не будет. За несколько месяцев карантина в Киеве (7 млн. жителей!) от короновируса умерло до 30 человек. Скорее всего, за лето люди поймут на сколько их обманули и начнутся политические наезды от оппозиции. В Европе этот процесс уже начался. А украинские бизнес и трудяги традиционно останутся в проигравших.
про 7млн это такой же инсайт как и про 30 человек от короны?
Грустно товарищи На ветке человек 7 которые реально интересуются, покупают, продают, сдают. Остальным просто скучно. Аудиторы, гастарбайтеры, пенсионеры, мигранты, специалисты во всех областях
так всегда - ылиты с правом голоса всегда мало. а скучающих - всех в бан, и видна останется чистая суть, ылитная
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО
После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.
В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.
proftpd66 написав: Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО
После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.
В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.