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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3785378637873788

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:04

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав: Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.



https://m.censor.net.ua/video_news/3192 ... politsieyi

пакупайте залоговое на торгах и будет вам щастье! :mrgreen:

у Андрея Чорноуса нет машины 4х4? нет свободных номеров в хороших гостиницах?
зачем лох полез в этот блуд???


прихват продавал таких квартир штук 400 без фотографий из внутри, но не нашлось 400 Ильюшек Кив.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:11

Денег нет, а вы держитесь (с)[/quote]А кто то знает от чего умер Захар? Инсульт?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk[/quote]
А Захар умер? Наверное, купил свою квартиру и не выдержал счастья.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:14

  Унуноктий написав:На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення

Тю, так ты понаех?
sesk
 
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