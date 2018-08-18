Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав: Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО
После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.
В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.