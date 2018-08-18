Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:14
Унуноктий написав:
На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?
Тю, так ты понаех?
sesk
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:36
sesk написав: Унуноктий написав:
На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?
Тю, так ты понаех?
Понаех красавчик в США. А я курсантом был, разницу чувствуешь?
Унуноктий
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:38
Kostia написав: Proofy написав: Kostia написав:
Всем привет! У кого есть опыт разделения квартиры на 2,помогите советом. Есть объект, который хочу разделить на 2 однушки. Нужно все сделать законно
разве можно законно мокрые зоны делать где вздумается?
В условиях моей задачи где-то написано про перенос мокрых зон?
Kostia написав: 1472580369 написав:
Планування Вашої задачі в студію!
Опыт подобных операций есть? Тогда скину в личку. Если просто посмотреть, то в интернете много
Может быть можно, может быть и нельзя. По планировке с интернета законно сделать точно не получится.
Но с вашим подходом, когда вы распугиваете и хамите бесплатным консультантам, ничего дельного не получится
Sinica
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:53
А-к-у-е-т-ь:
https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу
airmax78
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:36
Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
BIGor
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:37
[quote="4955509:Sinica"]
Чувак, кто кому хамил? Я совета попросил у тех у кого есть опыт, а мне тип пишет "фото в студию". Кто знает, напишет нормально или в лс.
Kostia
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:37
Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?
BIGor
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:42
BIGor написав:
Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?
Наши в пути.
airmax78
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Додано: Пон 04 тра, 2020 23:47
Kostia написав: Sinica написав:
Чувак, кто кому хамил? Я совета попросил у тех у кого есть опыт, а мне тип пишет "фото в студию". Кто знает, напишет нормально или в лс.
Тебе нормально ответили и задали правильные вопросы, чтобы, возможно, коллективно что-то дельное посоветовать.
А могли бы просто проигнорить
Sinica
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Додано: Вів 05 тра, 2020 00:10
BIGor написав:
Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?
Спойлер:
3) На 2:39:-- про Понаеха, Хомякоида, Гастарбайтера...
airmax78
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