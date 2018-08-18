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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3786378737883789>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:14

  Унуноктий написав:На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення

Тю, так ты понаех?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:36

  sesk написав:
  Унуноктий написав:На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення

Тю, так ты понаех?

Понаех красавчик в США. А я курсантом был, разницу чувствуешь?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:38

  Kostia написав:
  Proofy написав:
  Kostia написав:Всем привет! У кого есть опыт разделения квартиры на 2,помогите советом. Есть объект, который хочу разделить на 2 однушки. Нужно все сделать законно
разве можно законно мокрые зоны делать где вздумается?

В условиях моей задачи где-то написано про перенос мокрых зон?

  Kostia написав:
  1472580369 написав:Планування Вашої задачі в студію!

Опыт подобных операций есть? Тогда скину в личку. Если просто посмотреть, то в интернете много

Может быть можно, может быть и нельзя. По планировке с интернета законно сделать точно не получится.

Но с вашим подходом, когда вы распугиваете и хамите бесплатным консультантам, ничего дельного не получится
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А-к-у-е-т-ь: https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:36

  airmax78 написав:А-к-у-е-т-ь: https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу

Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:37

[quote="4955509:Sinica"]
Чувак, кто кому хамил? Я совета попросил у тех у кого есть опыт, а мне тип пишет "фото в студию". Кто знает, напишет нормально или в лс.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:37

  airmax78 написав:А-к-у-е-т-ь: https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу

Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:42

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А-к-у-е-т-ь: https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу

Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?

Наши в пути.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 23:47

  Kostia написав:
  Sinica написав:Чувак, кто кому хамил? Я совета попросил у тех у кого есть опыт, а мне тип пишет "фото в студию". Кто знает, напишет нормально или в лс.

Тебе нормально ответили и задали правильные вопросы, чтобы, возможно, коллективно что-то дельное посоветовать.
А могли бы просто проигнорить
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:10

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А-к-у-е-т-ь: https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88
Спойлер:
1) мечтают об Одессе
2) гадости про Теслу

Ну там не совсем мечтают об Одессе, вернее - одесских женщинах. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
ПС: а че так много росиян и белорусов? А наши там где?

Спойлер:
3) На 2:39:-- про Понаеха, Хомякоида, Гастарбайтера...
airmax78
 
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