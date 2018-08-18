Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Proofy написав:Вопрос не в 52 тыс, а в цене за метр. Продавали на Осокорках, 45тыс 37м. И что мы имеем за метр со сносным ремонтом и такой же мебелью? от 1200 Если в Харькове 700 за метр, то почувствуйте разницу.
В Харькове цены почти в два раза ниже, чем в Киеве, что и подтверждает этот пример.
нет такого, чтобы Киев был в 2 раза дороже крупных городов, как Харьков, Днепр. До полутора от силы.