RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3786378737883789

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21117
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:16

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  Унуноктий написав:На фото моя общага на кудряшова 8, на 5 этаже второе справа моё окно.
Там сейчас Интергалбуд ЖК строит. Может там проинвестировать?Зображення

Тю, так ты понаех?

Понаех красавчик в США. А я курсантом был, разницу чувствуешь?

хз, я взятку давал, чтобы не служить.
sesk
 
Повідомлень: 149
З нами з: 31.12.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:41

  Vlad442 написав:
  Proofy написав:Вопрос не в 52 тыс, а в цене за метр. Продавали на Осокорках, 45тыс 37м. И что мы имеем за метр со сносным ремонтом и такой же мебелью? от 1200
Если в Харькове 700 за метр, то почувствуйте разницу.

В Харькове цены почти в два раза ниже, чем в Киеве, что и подтверждает этот пример.

нет такого, чтобы Киев был в 2 раза дороже крупных городов, как Харьков, Днепр. До полутора от силы.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 00:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Может быть можно, может быть и нельзя. По планировке с интернета законно сделать точно не получится.
В каком тогда случае возможно?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 02:57

airmax78
Hа 2:39 точно
Сидячая ванна нашэ всьо
И зала в двух метрах от каклет
барабашов
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 16.06.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 03:08

  airmax78 написав:Спойлер:
3) На 2:39:-- про Понаеха, Хомякоида, Гастарбайтера...

Та ну ее в пень, эту Америку! У нас в щуцинских ипенях тоже некоторые работы должны выполнять только лицензированные спецы, но в целом вполне можно многое делать самому/руками украинских строителей.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 26.02.18
Подякував: 408 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3786378737883789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1835, 1836, 1837
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18360 2988983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 10:57
hume
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12885
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 4958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.