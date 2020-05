Додано: Вів 05 тра, 2020 10:19

UA написав: airmax78 написав: UA написав: Деньги на собственное жилье у многих понявших есть?

Каким будет киевский рынок труда через несколько месяцев?

У меня другая информация.

Айти ждет лишь временные сложности или это разворот тренда?

Робити з дому чи з офіса.



