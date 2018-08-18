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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3788378937903791>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:58

  Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.

Деньги на собственное жилье у многих понявших есть?
Каким будет киевский рынок труда через несколько месяцев?
В первую очередь интересно состояние айти отрасли.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:01

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.

Бомж с привокзальной площади поймет, насколько нужно иметь собственное жильё, а дальше что? У него появится заветная котлетка в 50 куе?


*г**** на вентилятор накидывает персонаж, возможно уже накатив грам 150 с утреца. То 12 сообщений через день про " на работу 12", то про медовый , то еще чето.

Возможно провалы в памяти, как в день сурка, не помнит что уже писал одно и тоже.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:02

  UA написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.

Деньги на собственное жилье у многих понявших есть?
Каким будет киевский рынок труда через несколько месяцев?
В первую очередь интересно состояние айти отрасли.

Ойти, имхо, самая легко приспосабливающаяся отрасль. Последний выпуск Дудя настолько в тему - смотрим все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:08

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне что после коронавируса многие поймут насколько нужно иметь собственное жильё.

Деньги на собственное жилье у многих понявших есть?
Каким будет киевский рынок труда через несколько месяцев?
В первую очередь интересно состояние айти отрасли.

Ойти, имхо, самая легко приспосабливающаяся отрасль. Последний выпуск Дудя настолько в тему - смотрим все.

У меня другая информация.
Айти ждет лишь временные сложности или это разворот тренда?
Возможно тут есть компетентные в этой отрасли люди?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:15

UA , а какие вы видите причины для разворота?
Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:17

  Hotab написав:UA , а какие вы видите причины для разворота?
Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.

Уменьшение заказов.
Наружу это начнет вылазить через несколько месяцев.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:19

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Деньги на собственное жилье у многих понявших есть?
Каким будет киевский рынок труда через несколько месяцев?
В первую очередь интересно состояние айти отрасли.

Ойти, имхо, самая легко приспосабливающаяся отрасль. Последний выпуск Дудя настолько в тему - смотрим все.

У меня другая информация.
Айти ждет лишь временные сложности или это разворот тренда?
Возможно тут есть компетентные в этой отрасли люди?

Робити з дому чи з офіса.

Від цього залежить що і де купувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Бомж с привокзальной площади поймет, насколько нужно иметь собственное жильё, а дальше что? У него появится заветная котлетка в 50 куе?

Бомж то бомж, а есть куча людей которые скажем так, либо зарабатывают достаточно что бы иметь возможность платить, но не парятся ибо не хотят всего этого гемороя с ремонтами, ожиданиями и нервами что бы стройки не заморозили.
Но это может заработать только тогда, когда на рынок выведут предложения готового жилья с ремонтом. Потому как ипотека на голые стены слабо поможет, где потом им брать деньги на ремонт?
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:27

  UA написав:
  Hotab написав:UA , а какие вы видите причины для разворота?
Есть знакомая девочка-тестировщик. Некоторые проекты ужались или закрылись,другие расширились. Зарплату, около 2 куе, не тронули (DataArt, Херсон). Работает из дома, впрочем и до карантина им так можно было.

Уменьшение заказов.
Наружу это начнет вылазить через несколько месяцев.

Це може вдарити по Долині та подібних місцях.
Вдарить по стартапах, яким бракне інвестицій.

Може трапитися так, що аутсорса стане ще більше.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:38

  airmax78 написав:Спойлер:
3) На 2:39:--

Нормально. Цена 2,5-3 млн аренда 6 куе.
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